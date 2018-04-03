Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! İdam edildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullah Havas eş-Şelal isimli Suriyeli hakkında mahkemenin verdiği idam cezası bugün Medine-i Münevvere Emirliği bölgesinde infaz edildi.

YASALARA GÖRE İDAM CEZASI UYGULANIYOR



Açıklamada, Medine Emirliği'nde üzerinde çok miktarda amfetamin hapıyla yakalanan söz konusu kişi hakkındaki idam kararının yüksek yargı tarafından da onaylandığı ifade edildi. Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor.

AA