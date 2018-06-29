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Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Ürdün'ün yanı sıra en büyük yardımı Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Filistin Yönetimi'nin, Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs'teki gücünü artırdığına dair İsrail'i uyardığı iddia edildi. İsrail gazetesinin haberini, Ürdün ve Filistin yalanladı. Suudilerden ise ses yok.

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

İsrail'in Haaretz gazetesi, son bir yılda İsrail hükümetinin Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin Yönetimi tarafından ayrı ayrı ''Erdoğan burnunuzun dibinde İslamcı örgütlerle işbirliği yaparak Doğu Küdüs'te nüfuzunu artırıyor, uyuma'' diye uyarıldığına dair haber yaptı.

"KUDÜS DAVASINI SAHİPLENME ÇABASI"

Habere göre üç ülkenin üst düzey yetkilileri birçok kez İsrail'e ''Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs davasını sahiplenme iddiası çerçevesinde, Doğu Kudüs'ün Arap mahallelerinde nüfuzunu genişletiyor'' uyarısında bulundu.

"İSRAİL: FARKINDAYIZ, TAKİPTEYİZ"

İsrailli kaynaklar ise Türkiye'nin artan nüfuzunun farkında olduklarını, Ankara'nın girişimlerini bir yıldan uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

ÜRDÜN: DİREKSİYON BAŞINDA UYUYORSUNUZ

Ancak habere göre İsrail'in tepki vermekte geç kalmasından rahatsız olan Ürdünlü yetkililer, İsrailli yetkililere ''2016'da Türkiye ile Mavi Marmara uzlaşı anlaşmasını imzaladığınızdan beri direksiyonda uyuyorsunuz'' diye çıkıştı.

"ABBAS İSLAMCILARLA İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ"

Filisitinli yetkililer de Türkiye'nin Doğu Kudüs'te nüfuzunu artırmasından endişe ifade ederken bunun Arap mahallelerinde İslamcı örgütlere bağışta bulunmak ve AK Parti yandaşı Türklere Doğu Kudüs turları düzenlemek yoluyla ilerlediğini belirtti.

"2017'DE TÜRK KAYNIYORDU"

Haaretz'e konuşan İsrailli yetkililer, Ankara'nın girişimlerinin doruk noktasının 2017'de yaşandığını, bu dönemde yüzlerce Türkiye vatandaşının, Kudüs ile çevresinde düzenli olarak boy gösterip varlık tesis ettiğini ve El Aksa'daki cuma namazları sırasında polisle çatıştığını kaydetti.

İSRAİL İŞGALİNDEN SONRA TÜRKİYE'NİN HAK TALEBİ' ENDİŞESİ

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir İsrailli polis kaynağı ''Emlak satın almaya ve siyasi pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyorlardı. Bu durum Filistin Yönetimi için de endişe kaynağıydı, zira işgal altındaki Doğu Kudüs üzerine bir başka ülkenin daha hak iddia etmesini istemiyorlar'' dedi.

"ÜRDÜN'ÜN KORUYUCULUK GÖREVİNE GÖLGE Mİ?"

Doğu Kudüs'teki koruyucu rolü ve Müslümanlar için kutsal mekanlar üzerinde yetkisi bulunan Ürdün'ün ise Türkiye'nin nüfuzunun artmasıyla pozisyonunu kaybetme kaygısı taşıdığı belirtildi.

RİYAD ERDOĞAN'A KARŞI SEFERBER

Son dönemde Erdoğan ile arası bozulan Suudi Arabistan'ın da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kudüs üzerinden Arap ve Müslüman alemindeki imajını düzeltmesini istemediği kaydedildi. Buna göre Suudi krallığı Erdoğan'ın kendisini Arap ve Müslüman alemine 'İsrail ve Trump yönetimine gerçekten karşı koyan tek lider' diye sunmasına fırsat vermek istemiyor.

AMMAN VE RAMALLAH'TAN YALANLAMA

Ürdün'den üst bir düzey bir yetkili, AA muhabirine, ''Haaretz'in iddiaları asılsız. Haber doğru değil'' dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani de 'İsrail hükümetinin İsrail basınında yayınladığı yalanlar üzerinden Türkiye-Filistin ilişkilerini temelden sarsmayı hedeflediğini, kendilerinin Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetleri ile Erdoğan'ın rolünden memnuniyet duyduklarını savundu.

Suudi Arabistan'dan ise Haaretz gazetesinin haberine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Filistin de mi kandırdı : (
@ayyildiztr34 Erdoğanı sevmem ama yahudinin bi oyunu olabilir, sonuç olarak ürdün ve filistin iddayı red etmiş durumda suudilerde ses yok diyor, yani kim kimi kandırıyor belli değil düşünmeden okumadan karalamak milletçe yaptığımız hatalardan biridir sizede bu hastalık bulaşmış geçmiş olsun
kızıl elma
Ne gücuymüş bu onuda yazın
İSTERSENİZ FİLİSTİN DEDE AKP İÇ SAVAŞ ÇIKARTIP ORDAKİ MÜSLÜMAN AKP Lİ LERİDE TÜRKİYEYE SINIR KUCAK AÇABİLİR ÇOK YAKINDA. HER ÜLKEDEN KARMA AFGANLIMIZ OLDU SÜRİYELİMİZ OLDU İRAN IRAKLIMZ OLDU LİBYALIMIZ OLDU. BİRDE FİLİSTİNLİ DİN KARDEŞLERİMİZ OLSUN
KENDİ ÇİRKEFLERİNE TÜRKİYEYİ DE ÇEKME ÇABASI. ÜMMET SEVDASIYLA BİRDE BU PİSLİĞE BATAKLIĞA DALMAYALIM ARTIK. SURİYE BATAĞI YETTİ ZATEN.
Soyun kurusun israil.
bizimkisi kendi kendine gelin-güveyi oluyor.aslında hiç takan yok bizim sahte Mehdiyi.işlerine gelirse gaz vermek için alkışlıyor araplar.işlerine gelmezse ne selam ne sabah.
en doğrusunu chp liler bilir. hepsi ortadoğu uzmanı çünkü.
İSRAİLİN SONU YAKINDIR.
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