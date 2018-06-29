Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

İsrail'in Haaretz gazetesi, son bir yılda İsrail hükümetinin Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin Yönetimi tarafından ayrı ayrı ''Erdoğan burnunuzun dibinde İslamcı örgütlerle işbirliği yaparak Doğu Küdüs'te nüfuzunu artırıyor, uyuma'' diye uyarıldığına dair haber yaptı.

"KUDÜS DAVASINI SAHİPLENME ÇABASI"

Habere göre üç ülkenin üst düzey yetkilileri birçok kez İsrail'e ''Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs davasını sahiplenme iddiası çerçevesinde, Doğu Kudüs'ün Arap mahallelerinde nüfuzunu genişletiyor'' uyarısında bulundu.

"İSRAİL: FARKINDAYIZ, TAKİPTEYİZ"

İsrailli kaynaklar ise Türkiye'nin artan nüfuzunun farkında olduklarını, Ankara'nın girişimlerini bir yıldan uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

ÜRDÜN: DİREKSİYON BAŞINDA UYUYORSUNUZ

Ancak habere göre İsrail'in tepki vermekte geç kalmasından rahatsız olan Ürdünlü yetkililer, İsrailli yetkililere ''2016'da Türkiye ile Mavi Marmara uzlaşı anlaşmasını imzaladığınızdan beri direksiyonda uyuyorsunuz'' diye çıkıştı.

"ABBAS İSLAMCILARLA İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ"

Filisitinli yetkililer de Türkiye'nin Doğu Kudüs'te nüfuzunu artırmasından endişe ifade ederken bunun Arap mahallelerinde İslamcı örgütlere bağışta bulunmak ve AK Parti yandaşı Türklere Doğu Kudüs turları düzenlemek yoluyla ilerlediğini belirtti.