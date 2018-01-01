Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yeni yılda KDV ile tanıştı

AFP Riyad

Körfez'in vergisi olmamakla ve vatandaşlarına doğumdan ölüme kadar refah devleti imkanları sunmakla övünen iki ülkesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yeni yıl ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) uygulamaya başladı.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi yüzünden zora giren Körfez ekonomileri, son iki yıldır gelirlerini artırmak, harcamaları kısmak, böylece bütçedeki şişkinliğine önüne geçmek için bir dizi önlem alıyor.

Çok sayıda ürüne uygulanacak yüzde 5 oranında KDV ile iki hükümetin de 2018 yılında 21 milyar dolar elde etmesi bekleniyor, bu da milli gelirlerin yüzde 2'sine denk geliyor.

Ancak bu karar iki ülke için de büyük bir değişiklik demek.

Suudi Arabistan, fiyatlarda yaşanan artış yüzünden zorluk yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşları için özel hesaplarda milyarlarca dolar depoladı.

Diğer Körfez ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar da KDV uygulamasına başlayacak olsa da bu kararı 2019 yılına erteledi.

Benzine de zamGece yarısı itibariyle Suudi Arabistan'da benzine de yüzde 127 oranda zam yapıldı.