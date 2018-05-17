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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, 27 gündür ortalıkta görünmüyor. İran gazetesi Keyhan, bir Arap istihbarat servisine dayanarak, Suudi Veliaht Prensi'nin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren İran'ın Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceğini yazdı.

"VELİAHT PRENS İKİ KURŞUNLA VURULDU, ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Rapora göre saldırı sırasında Muhammed bin Selman'ın iki kurşunla vurulduğunu kaydeden gazete, nisan ayının sonlarından beri hiç ortada gözükmediğine göre veliahtın ölmüş olabileceğini yazdı.

21 Nisan'da başkent Riyad'daki Suudi Kralı'nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından Kral Selman ile oğlu Muhammed bin Selman'ın Riyad'da ABD'nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti.

ÜST DÜZEY SUBAYLARIN SARAYI BASTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Suudi yetkililer ve medya organları olayla ilgili sessizliğini korurken çelişkili haberler ve tanıklıklar su yüzüne çıktı.

Saray yakınında oturanlar darbe girşiminde bulunulduğundan, saraya saldıran askerlerin saray üzerinde uçan bir İHA'nın gönderdiği görüntüler ve istihbarata göre hareket ettiğinden söz etti.

Suudi muahelefetinin üyeleri de kara kuvvetlerinden üst düzey bir subayın kral ile veliaht prensi öldürmek için saraya baskın düzenlediğini söyledi.

27 GÜNDÜR HİÇ HABER ALINAMIYOR

Olayla ilgili videolarda sarayın çevresine çok sayıda zırhlı aracın konuşlandıüı gözlendi. Ardından başkentte güvenliğin sağlanması görevini Muhammed bin Selman'ın özel muhafızları üstlendi. Saray üzerinde Muhammed bin Selman'ın özel muhafızlarının helkopterleri devriye gezerken Riyad hava sahası tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatıldı.

Medyatik bir kişilik olan ve hemen her gün kamuoyunun karşısına çıkıp haber olan 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi'nin o zamandan beri 27 gündür ortalıkta gözükmemesi dikkat çekiyor.

CIA DİREKTÖRÜ İLE DE GÖRÜŞMEDİ

CIA Direktörlüğünden ABD Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo'nun bu sıfatla ilk kez 28 Nisan'da Riyad'a yaptığı ziyarette de Muhammed bin Selman medyanın karşısına çıkmadı. Pompeo'nun sadece Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le futuğrafları yayımlandı.

21-28 Nisan aralığında yayımlanan bazı fotoğraflar Veliaht Prensi Suudi ve yabancı yetkililerle birarada gösterdi, ama bu fotoğrafların çekilme tarihi açıklanmadı.

BÜTÜN HANEDANI KENDİSİNE DÜŞMAN YAPMIŞTI

Kral Selman'ın oğlu olan ve Haziran 2017'de 1. Veliaht pozisyonuna geldiğinden beri yolsuzlukla mücadele adı altında yüzlerce üst düzey ismi gözaltına almak dahil tartışmaya açık, radikal icraatlara imza atan Muhammed bin Selman'ın düşmanı çoktu ve sürekli darbe hazırlığı dedikoduları kol geziyordu.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
mekanı cennet mi olur bilemem. ne günahlar işlediler. filistine gazzeye 1 gram yardımı olmayan insanlar
@erogluerkan sen ne yaptın lan filistine....
müslüman müslümanı öldürüyor ya mekke medinede.. örnek olacak insanlara bak
@erogluerkan bunların dini imanı para hangi müslümanlıktan bahsediyorsun?
sehid olan bir filistin'linin % 1 kadar teskil etmiyor, tanrisi abd ölümsüzlukte vaad etmismi?
şu abd uşağı olan Selman değil mi
E HADİ HAYIRLISI
Yalan söylemeyin. islam barış ve huzur dinidir. Ayrıca ırkçı suudi arabistan'da darbe yapacak bir CHP yok. Yine de çok fazla refonm yapıyordu. Yani veliahtı "11 ayın sultanı" öldürmüş olabilir !
@ak47_siegen Fetö ne istedi de vermediniz? Darbe için istedikleri rütbeleri tankları helikopterleri kim verdi onlara
Ramazan ayında Müslüman aleminin duymak iştedigi en güzel haber bu olsa gerek
osmanlı sistemine özenen koyunlar bunlarida goruyolarmı acaba?
ölmez bunlar merak etmeyin. ramazanda oruç tutmamak için geziye çıkmıştır :D
müslümanlar birleşip mekke ve medineyi kurtarmalı zira bu basiretsiz ahmaklar kabeyi de kudüs gibi satacaklar
Filistin liler şehit olurken nerdeydi ?
demokrasi şart
Emperyalistlerin işidir bu
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