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Suudi Arabistan: Yolsuzluk operasyonlarından 106 milyar dolar topladık

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 16:48 | Son Güncelleme

Suudi yönetiminin yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına aldırdığı 381 prens, bakan, üst düzey yetkili ve iş adamıyla varılan anlaşmalardan 106.7 milyar dolar toplandığı açıklandı. Ancak herkesin serbest bırakıldığı haberinin doğru olmadığı, 56 kişinin hala gözaltında olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan: Yolsuzluk operasyonlarından 106 milyar dolar topladık

Suriye'den Yemen'e Ortadoğu'yu karıştıran Suudi operasyonları finanse edilirken rekor düzeye varan Suudi bütçe açığının nasıl kapatıldığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan'da dizginleri ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS), kasım ayında yolsuzlukla mücadele adı altında 381 kişiyi gözaltına aldırmıştı. Prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamlarından oluşan bu 'kaymak tabakasının' serbest kalmaları karşılığı servetlerinin bir bölümünü vermelerine dair anlaşmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Suudi Başsavcısı Suud el Mojeb, anlaşmalar sayesinde 106.7 milyar dolar topladıklarını söyledi. Başsavcı, anlaşmalar uyarınca kısmen mal varlıklarına, ticari varlıklarına, hisse senetlerine ve nakit paralarına el konulanların serbest bırakıldığını belirtti.

Suçsuzlukları kanıtlananlar ile suçlarını kabul edip anlaşma yapanların hepsinin bırakıldıklarını açıklayan Mojeb, ancak herkesin serbest kaldığı haberinin doğru olmadığını, 56 kişinin hala gözaltında tutulduğunu kaydetti.

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İLK HEDEF 100 MİLYAR DOLARDI

Suudi Başsavcısı kasım ayında yaptığı açıklamada "Ortaya çıkartılan yolsuzluk faaliyetlerinin potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların son 20-30 yılda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz" demişti.

Milyarder prens serbest bırakıldı

EN YÜKSEK PROFİLLİ PRENS TALAL

Son bırakılanlardan biri, 27 Ocak'ta 'en zengin Suudi prensi' olarak tanınan Prens el Velid bin Talal oldu. Twitter, Apple, MBC, CitiGroup, Euro Disney, 20. Century Fox gibi dev şirketlerin ortağı olan Talal'ın göaltına alınmadan öncekl mal varlığı 30 milyar dolara yakındı.

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Suudi Arabistan Yolsuzluk prens

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