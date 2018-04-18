HABER

Suudi Arabistan’da 35 yıl sonra sinema açıldı

18.04.2018 22:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da Kara Panter filminin gösterimiyle birlikte yıllardır süren sinema yasağı kalkmış oldu.

Suudi Arabistan’da 35 yıl sonra sinema açıldı

Galası yapılan filmin halk gösterimleri Cuma günü başlayacak.Sinema salonlarının yasak olduğu Suudi Arabistan Krallığı'nda 35 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ülkede resmi törenle açılan sinema salonunda, Hollywood yapımı Kara Panter filminin galası yapıldı. Gösterime birçok hükümet yetkilisi, yabancı devletlerin çalışanları ve film endüstrisinden isimler katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "2030 Vizyonu” kapsamında sinema salonlarının tekrar açılması, Aralık ayında yasağın kalacağının açıklanmasıyla birlikte duyurulmuştu.

Kadınlarla erkeklerin bir arada yer aldığı gösterimden önce bir açıklama yapan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad Alavvad, "Suudi Arabistan'ın dinamik bir ekonomi ve topluma dönüşümünde önemli bir an yaşanıyor” ifadesini kullandı.

Film gösterimine katılan ABD merkezli sinema zinciri AMC Entertainment Holdings CEO'su Adam Aron ise, "Suudiler artık güzel bir sinema salonuna gidip filmleri olması gerektiği gibi izleyecekler” diye konuştu.

Onlarca yıllık yasak

Katı muhafazakâr Vahabi İslam uygulamaları ile bilinen Suudi Arabistan'daki sinemalar 1980'li yılların başında kapatılmıştı.

Birçok Suudi din adamı sadece Batı ve ABD menşeli filmlerin değil, aynı zamanda Mısır ve Lübnan yapımı filmlerin dine aykırı olduğu görüşünde olmasına karşın, 2030 Vizyonu kapsamında alınan bu karar ile ülkede açılacak sinema salonlarının o zamana kadar ekonomiye 24 milyar dolarlık bir katkıda bulunması bekleniyor.

Film gösterimleriyle birlikte ayrıca ülkede 300'den fazla sinemada 2 binden fazla salonun inşa edilmesi planlanıyor.

32 yaşındaki Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasından bu yana ülkedeki birçok muhafazakâr uygulama esnetiliyor. Örneğin Suudi kadınlar Haziran ayından itibaren motorlu taşıt kullanma hakkına sahip olacaklar.

Kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da aynı şekilde kadınlar ülke tarihinde ilk kez geçen Aralık ayında stadyumda futbol maçı izleyebilmişti. Bin Selman bir süre önce de Suudi kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.

AP,rtr,dpa/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.