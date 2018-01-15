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Suudi Arabistan'da bir yasak daha kaldırıldı! 35 yıl sonra açılıyor

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 16:16 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suudi Arabistan’da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı ve ülkedeki sinema salonları uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor. Şimdilik devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu haftasonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle start alacak.

Suudi Arabistan'da bir yasak daha kaldırıldı! 35 yıl sonra açılıyor

İlk sabit sinema salonunun Mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman liderliğinde gerçekleşen reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri gerçekleşmeye başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi.

Dunyanews’deki habere göre şimdilik otoriteler tarafından desteklenerek açılacak olan Cidde’deki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi bulunduğu belirtiliyor.

1980'Lİ YILLARIN BAŞLARINDA YASAKLANMIŞTI

Suudi Arabistan’da sinemalar 1980’li yılların başlarında kamusal alanlarda eğlenceyi ve kadın ile erkeğin birarada bulunduğu kamusal alanları doğru bulmayan muhafazakarlar tarafından yasaklanmıştı.

Muhafazakarların da hassasiyetleri düşünülerek filmlerin kraliyetin “ahlaki değerleri” çerçevesinde kalması amacıyla sansürleneceği belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yasaklar tabiki olmasın ama. Bu gelişmeler sonucunda okudupum tek şey Avrupa ve ABD ye yeni tüketim sömürge alanlarının açılıyor olması.
1 sene sonra arabistan bizi geçer bu sefer de biz onların 1 ay önceki durumuna düşeriz akpnin en büyük destekçisi kadınlar şoför koltuğunda görününce aşağı indirip kırbaçlanır akılları başlarına gelir
az kaldı yasklar bir bir kalkıyor yakında o kara çarşaflar kalkacak yerine minit etekler gelecek
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