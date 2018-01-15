Suudi Arabistan'da bir yasak daha kaldırıldı! 35 yıl sonra açılıyor

İlk sabit sinema salonunun Mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman liderliğinde gerçekleşen reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri gerçekleşmeye başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi.
Dunyanews’deki habere göre şimdilik otoriteler tarafından desteklenerek açılacak olan Cidde’deki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi bulunduğu belirtiliyor.
1980'Lİ YILLARIN BAŞLARINDA YASAKLANMIŞTI
Suudi Arabistan’da sinemalar 1980’li yılların başlarında kamusal alanlarda eğlenceyi ve kadın ile erkeğin birarada bulunduğu kamusal alanları doğru bulmayan muhafazakarlar tarafından yasaklanmıştı.
Muhafazakarların da hassasiyetleri düşünülerek filmlerin kraliyetin “ahlaki değerleri” çerçevesinde kalması amacıyla sansürleneceği belirtiliyor.
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