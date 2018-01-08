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Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 20:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın öncülüğünde birçok demokratik reform gerçekleştirilen Suudi Arabistan’da kadınlar bu Cuma günü gerçekleşecek futbol maçında ilk kez stadyumlara girebilecek.

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

Bilgi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Cuma günü gerçekleşecek maç Al-Ahil ve Al-Batin arasında oynanacak.

Yine Bin Salman’ın liderliğinde kadınlara verilen bir diğer hak olan otomobil kullanabilme izni de 2018 Haziran’dan itibaren yürürlüğe giriyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Şeriatın olduğu ülkeye bak. Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce ilk kez kadınlara erkeklerle aynı şartları sunmuş. Bizim ümmetçilere duyrulur.
müthiş, özgürlükler ülkesi, örnek ülke
hani haramdı günahtı mübahtı kendi başınıza fetva çıkarıp işmi yapıyorsunuz...dini alay ettiniz herşeyiniz le
Atatürkü sevmeyen bi kitleye sahipler sonuç olarakta görüyorsunuz :D garip..
Bu adamların müslümanlığı tartışmalı müslümanlık.Abuk subukluklar,tezatlar bunlarda.Hangi birini söylesem.
ak partiye oy veren tarikatlara kul oolan kadınlar okusun bu haberleri...atatürkün onlara neler verdiğini görsün...
Atatürk'ün değerini hala anlamıyorsunuz değil mi ey ülkemizin kadınları ?
Bu Suudilerde Petrol olmasaydı. Mekke olmasaydı. Durumları Afrikadan beter olurdu Ahmaklar Ordusu.....
peçeleride attırsana prens
müslümanlık kimlere kalmış ... bi fetva ver günah yasak de sonra bi fetva ver serbest de işte islam böyle olmuş kimin fetvası kimin sabıklıgı varsa ona göre fetva veriyorlar
siz Allah tan peygamberden daha mı iyi biliyorsunuz dini. esnetin bakalım şeriatı
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