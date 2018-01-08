Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

Bilgi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Cuma günü gerçekleşecek maç Al-Ahil ve Al-Batin arasında oynanacak.

Yine Bin Salman’ın liderliğinde kadınlara verilen bir diğer hak olan otomobil kullanabilme izni de 2018 Haziran’dan itibaren yürürlüğe giriyor.

DHA