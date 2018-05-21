Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucuları gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var.Kadın hakları konusunda dünyanın en çok eleştirilen ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'da çok sayıda kadın hakları savunucusu gözaltına alındı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yedi, Af Örgütü ise altı kadının gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan kadınlar arasında ünlü kadın hakları savunucuları Luceyn Haslul ile İman El Nefcen'in da bulunduğu açıklandı. El Haslul 2014 yılında bir otomobille Birleşik Arap Emirlikleri’nden komşu Suudi Arabistan'a gitmek istediği sırada yakalanmış ve iki ay cezaevinde kalmıştı. İnsan hakları kuruluşları tekrar gözaltına alınan El Haslul'un ailesi ve avukatları ile görüştürülmediğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da 24 Haziran'dan itibaren kadınlar otomobil kullanabilecek. İnsan Hakları İzleme Örgütü gözaltına alınan kadın hakları aktivistlerinden kadınlara araba kullanma yasağının kalkmasıyla ilgili konuşmamasının istendiğini ileri sürdü.

Kadın hakları savunucuları ülkede otomobil kullanma yasağının kaldırılmasının yanı sıra kadınların erkek vasileri olmaksızın evlenememesi ya da seyahat edememesi gibi erkekleri güçlü kılan sistemin de kaldırılmasını talep ediyor.