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Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucuları gözaltında

21.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanma yasağının sona ermesine kısa bir süre kala çok sayıda kadın hakları savunucusu gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucuları gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var.Kadın hakları konusunda dünyanın en çok eleştirilen ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'da çok sayıda kadın hakları savunucusu gözaltına alındı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yedi, Af Örgütü ise altı kadının gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan kadınlar arasında ünlü kadın hakları savunucuları Luceyn Haslul ile İman El Nefcen'in da bulunduğu açıklandı. El Haslul 2014 yılında bir otomobille Birleşik Arap Emirlikleri’nden komşu Suudi Arabistan'a gitmek istediği sırada yakalanmış ve iki ay cezaevinde kalmıştı. İnsan hakları kuruluşları tekrar gözaltına alınan El Haslul'un ailesi ve avukatları ile görüştürülmediğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da 24 Haziran'dan itibaren kadınlar otomobil kullanabilecek. İnsan Hakları İzleme Örgütü gözaltına alınan kadın hakları aktivistlerinden kadınlara araba kullanma yasağının kalkmasıyla ilgili konuşmamasının istendiğini ileri sürdü.

Kadın hakları savunucuları ülkede otomobil kullanma yasağının kaldırılmasının yanı sıra kadınların erkek vasileri olmaksızın evlenememesi ya da seyahat edememesi gibi erkekleri güçlü kılan sistemin de kaldırılmasını talep ediyor.

Suudi rejimine yakın gazeteler gözaltına alınan kadın aktivistlerin fotoğraflarını yayımlarken, kadınları "vatan haini" olmakla suçladı. Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA) yedi kadının "yabancı düşman güçlerle" ilişki içinde oldukları için tutuklandığını yazdı. Bu kadınların güvenlik, istikrar ve toplumsal barışı tehlikeye atmak ve ulusal birliğe zarar vermekle suçlandığını iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson kadın hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Mesaj açık: Prensin insan hakları ajandasına dair şüphelerini dile getirenler, cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya" dedi. Af Örgütü ise yaşananları "kızgınlık verici bir tahrik kampanyası" diye nitelendirerek, yaşananların Muhammed Bin Selman'ın ülkesini yenileme vaatleriyle çeliştiğini belirtti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkeyi modernleştirme arzusu içinde olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan'da yaklaşık 35 yıldır süren sinema yasağı bu yıl kalkmıştı. Veliaht Prens bin Selman bu yılın mart ayında yaptığı açıklamada, kadınların "edepli ve saygılı" giyindikleri sürece siyah çarşaf veya siyah başörtüsü giyme zorunluluklarının da olmadığını söylemişti.

dpa/HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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