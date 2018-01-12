Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez bir futbol maçını stadyumda izliyor

Stadyumda nerede oturacaklar? Kadınlar maçları stadyumda kendilerine ayrılan, eşleri ve çocukları ile ya da yalnız olarak oturabilecekleri özel bölümlerden izleyecek.

18 Ocak'ta ise ülkenin doğusundaki Dammam kentinde Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al İttifak-Al Faysali maçı da kadın taraftarlara açık olacak.

Ülkede kadınlar artık kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın üç büyük şehirde (Riyad, Cidde ve Dammam) kentlerindeki stadyumlara girebilecekler.

Suudi Arabistan'da, sosyal reform hamlesi kapsamında kadınlar ilk kez bir fuTbol maçını stadyumda izliyor. TSİ 20:00'de başlayan Al Ahli-Al Batin maçı başkent Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanıyor.

Bu bölümlerde oturan kadınlara erkeklerin eşlik etmesi koşulu aranmayacak.

Stadyumların kafe ve kantin gibi bölümleri de kadınların ayrı oturabilecekleri şekilde düzenleniyor.

AFP Kadınlar bugünkü maçta çocukları ve aileleriyle birlikte yerlerini aldılar Suudi Arabistan'da bu hafta ilk kadın squash turnuvası da yapılıyor.

Ülkede Kasım ayında da Cidde'de üniversiteler arası kadın basketbol turnuvası yapılmış ve turnuvaya 3 bin civarında kadın katılmıştı.

AFP İlk kadın Suudi basketbol takımı Cidde United 2009 yılında kuruldu Kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olmaması nedeniyle eleştirilen Suudi Arabistan'da son aylarda yavaşda olsa, bu konuda yürütülen kampanyaların taleplerine cevaben bazı adımlar atıldığı gözleniyor.

Muhafazakar krallık kadınlar ile erkekleri kamusal ortamlarda sıkı bir şekilde ayıran uygulamaları yavaş yavaş yumuşatıyor.

Bu adımlardan biri de Cidde'de kadınlara araba satışı yapan bir oto galerinin açılışıydı.

Suudi yetkililer daha önce kadınlara bu yılın Haziran ayından itibaren otomobil kullanma izni verileceğini açıklamışlardı.