Suudi Arabistan'da komuta kademesine köklü revizyon

Yeni atamalarla reform sürecinin hızlandırılmak istendiği tahmin ediliyor.Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı kraliyet kararnamesiyle emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı ile birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili de görevden alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yeni kraliyet kararnamelerine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhaym emekliye sevk edildi. El-Bunyan'ın kraliyet danışmanlığıyla görevlendirileceği öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Turki bin Abdülaziz ile birlikte İçişleri, Çalışma ve Sosyal Kalkınma ve Dışişleri Bakan yardımcıları ise görevden alındı.

Boşalan makamlardan Genelkurmay Başkanlığına Feyyaz er-Ruveyli, Kara Kuvvetleri Komutanlığına orgeneralliğe terfi ettirilen Fehd el-Matir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise yine orgeneralliğe yükselen Turki bin Bender bin Abdülaziz tayin edildi. Savunma Bakanlığı bünyesindeki değişikliklere Yemen savaşının tıkanma noktasına gelmesinin rol oynadığı tahmin ediliyor.