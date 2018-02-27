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Suudi Arabistan'da komuta kademesine köklü revizyon

27.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

Suudi Arasbistan'da Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görevden alındı.

Suudi Arabistan'da komuta kademesine köklü revizyon

Yeni atamalarla reform sürecinin hızlandırılmak istendiği tahmin ediliyor.Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı kraliyet kararnamesiyle emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı ile birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili de görevden alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yeni kraliyet kararnamelerine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhaym emekliye sevk edildi. El-Bunyan'ın kraliyet danışmanlığıyla görevlendirileceği öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Turki bin Abdülaziz ile birlikte İçişleri, Çalışma ve Sosyal Kalkınma ve Dışişleri Bakan yardımcıları ise görevden alındı.

Boşalan makamlardan Genelkurmay Başkanlığına Feyyaz er-Ruveyli, Kara Kuvvetleri Komutanlığına orgeneralliğe terfi ettirilen Fehd el-Matir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise yine orgeneralliğe yükselen Turki bin Bender bin Abdülaziz tayin edildi. Savunma Bakanlığı bünyesindeki değişikliklere Yemen savaşının tıkanma noktasına gelmesinin rol oynadığı tahmin ediliyor.

Kadın bakan atandı

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcılığına bir kadının atanacak olması, kadınların çalışma hayatına kazandırılması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abrülaziz ayrıca, ulusal savunma stratejisini geliştirme çerçevesinde hazırlanan Savunma Bakanlığı programını geliştirme vizyonunu da imzaladığı kararnameyle yürürlüğe koydu.

Yemen harekatındaki tıkanma

Ordu bünyesindeki atamaların, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklenen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Arap dünyasının en fakir ülkesi Yemen'deki savaşta ilerleme kaydedememesi nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. Yemen'in uluslararası alanda resmen tanınan yönetimini destekleyen koalisyonun ülkenin başkentini ele geçiren Şii milislerle sürdürdüğü savaşta şimdiye kadar en az 10 bin kişi öldü.

Veliaht prensin konumunu güçlendirme hamlesi

Suudi Arabistan Yemen'de düzenlediği hava saldırılarıyla sivillerin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Yemen'e uygulanan ablukanın insani felakete yol açmasından endişe ediliyor.

Yemen savaşının mimarı olarak adlandırılan veliaht prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Salman ilan ettiği reformlarla Batı'nın sempatisini kazanmıştı.

Amerikan düşünce kuruluşu RAND Corp.'tan Becca Wasser, Savunma Bakanlığı bünyesindeki yenilenmenin tek nedeninin Yemen savaşı olamayacağını, ancak "reform politikasının sürdürülmesi açısından itici güç işlevi gördüğünü" söyledi. Wasser bakanlık bünyesindeki revizyonu yeni bir lider kadrosuyla Suudi Arabistan'daki karar alma mekanizmasını yenileme hamlesi olarak değerlendirdi.

"Uzun bir geçiş süreci bekliyor"

Bölge Emirliğine atanan prens Turki bin Talal el Suud'un kardeşi prens Elvalid bin Talal yolsuzlukla mücadele kapsamında aylarca Riyad'daki Ritz Carlton otelinde alıkonmuştu. Becca Wasser ordu kademelerindeki revizyonun veliaht prens Muhammed'in pozisyonunu daha da güçlendireceği tahmininde bulundu. Ülkenin askeri ve bürokratik yapısındaki reformların kısa zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirten RAND Corp. uzmanı Suudi Arabistan'ı uzun bir geçiş sürecinin beklediğini sözlerine ekledi.

DW,ap,dpa,afp/AG,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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