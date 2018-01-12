Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!

Suudi Arabistan, kadınlara yönelik tanıdığı yeni haklara bir yenisini daha ekleyerek, şimdiye kadar sadece erkeklerin girebildiği stadyumlara kadınların da girebilmesine izin verdi. Geçen sene sonunda alınan karar 2018 yılı itibarıyla uygulamaya kondu. Cidde'de El Ehli ve El Betin takımları arasında oynanan maçın seyircileri arasında kadınlar da yer aldı.

KADINLAR İÇİN ÖZEL TRİBÜN

Sputnik'in haberine göre karşılaşmayı izlemek üzere Cidde Stadyumu'na gelen kadınlar, kendileri için ayrılan yerlere oturdu. Bazı kadınların yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü.

​AFP'nin haberine göre, stadyuma gelen kadınlardan biri, 32 yaşındaki Lamiya Halid Nesir, maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek, stadyuma girmelerine izin vermesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Nesir, "Bu, bizleri iyi bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Bu dönüşüme tanıklık etmekten çok mutluyum" dedi.

'TARİHİ BİR GÜN'

Rüveyda Kasım ismindeki taraftar ise kadınların stadyumda yer aldığı ilk maç için "Yapılan köklü değişikliklerin doruk noktası. Tarihi bir gün" yorumunu yaptı.