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Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 22:38 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm ayrıldı. Cidde'deki karşılaşmayı izlemeye gelen kadınlar, ülkenin içerisine girdiği reform sürecinden memnun.

Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!

Suudi Arabistan, kadınlara yönelik tanıdığı yeni haklara bir yenisini daha ekleyerek, şimdiye kadar sadece erkeklerin girebildiği stadyumlara kadınların da girebilmesine izin verdi. Geçen sene sonunda alınan karar 2018 yılı itibarıyla uygulamaya kondu. Cidde'de El Ehli ve El Betin takımları arasında oynanan maçın seyircileri arasında kadınlar da yer aldı.

KADINLAR İÇİN ÖZEL TRİBÜN

Sputnik'in haberine göre karşılaşmayı izlemek üzere Cidde Stadyumu'na gelen kadınlar, kendileri için ayrılan yerlere oturdu. Bazı kadınların yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü.

​AFP'nin haberine göre, stadyuma gelen kadınlardan biri, 32 yaşındaki Lamiya Halid Nesir, maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek, stadyuma girmelerine izin vermesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Nesir, "Bu, bizleri iyi bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Bu dönüşüme tanıklık etmekten çok mutluyum" dedi.

'TARİHİ BİR GÜN'

Rüveyda Kasım ismindeki taraftar ise kadınların stadyumda yer aldığı ilk maç için "Yapılan köklü değişikliklerin doruk noktası. Tarihi bir gün" yorumunu yaptı.

Kasım, "Krallığın birçok ülkenin kabul ettiği medeni uygulamaları benimsemesinden son derece mutlu ve gururluyum" dedi.

Suudi hükümeti kadınların cumartesi ve perşembe günleri yapılacak ikinci ve üçüncü maçlara da katılabileceğini açıkladı.

TAKIMIN RENKLERİNDE ÇARŞAF

Maçtan saatler önce, Suudi Arabistan'daki futbol kulüpleri sosyal medya üzerinden kadınları tribünlere davet eden mesajlar paylaştı. Bazı kulüpler ise, Suudi Arabistan'da kadınların giydiği çarşafları takımın renklerinde tasarlayarak reklam kampanyaları yaptı.

Suudi Havayolları, maçları izlemek üzere seyahat edecek beş aileye bedava bilet kampanyası düzenledi.

TEK BAŞINA SEYAHAT HAKKI

Suudi Arabistan bir süredir kadınlara tanınan yeni haklarla gündeme geliyor. Son olarak, 25 yaşından daha büyük kadınların yanlarında bir erkek olmadan tek başına seyahat edebileceği duyuruldu.

Suudi Kraliyeti'nin İslam'ın köktenci bir yorumu olan Vahhabi mezhebine mensup olduğu ülkede, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman turizm sektörünü canlandırmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve ülkenin aşırı muhafazakar imajını düzeltmek adına bir dizi büyük projeyi başlatmıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yazık değilmi bu topraklara, cehalet yüzünden neler çekiyor, cahillere acımam da toprağa çok yazık... Ortadoğunun cehaleti emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ortadoğu ve müslümanlar derhal cehaletten kendilerini kurtarmalılar. Tarikatlar, cemaatler, şeyhler, şıhlar, mollalar defedilmeli, ırkçılık ve mezhepçilik son bulmalı, insanlar düşünmeye ve sorgulamya başlamalı, kanmamalı, yoksa bu topraklara daha çok bomba düşer ve çoğuda patlar......
Atatürk'e şükretmeniz için bir neden daha. Kadını ötekileştiren ve tahrik nedeni olarak gören toplum, petrol paraları bitince yok olur gider. Ümmet değil; ulus!!! Ulus bilincini kaybederseniz yok olursunuz.
kadınları hor gören kadınları aşağılayan başka bir ülke yoktur bir de bizim ülke
Dünya'nın reformlarına bak, bir de bunların reformlarına bak yazık...
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