Suudi Arabistan’da Tutuklanan Aktivistlerden Haber Alınamıyor

Suudi Arabistan’da geçen hafta tutuklanan yedisi kadın, üçü erkek 10 kadın hakları savunucusundan haber alınamıyor.

İnsan hakları savunucularının avukatlara erişimleri olmaksızın tutuldukları belirtiliyor.

Tutuklamalar hükümetin muhaliflere yönelik baskı politikasının sonucu olarak görülüyor.

Tutuklamalara tanık olanlar AP haber ajansına yaptıkları açıklamada aktivistlerin sadece birer telefon hakkı olduğunu, kadınlardan birine ise bu hakkın bile tanınmadığını belirtti.

Başkent Riyad’da 15 Mayıs’ta gözaltına alınanların Cidde’ye gönderildiği tahmin ediliyor. Ancak şu an tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Devlet medyası gözaltıların doğrudan kral ve veliaht prense bağlı güvenlik birimleri tarafından yapıldığını kaydetti.

Aktivistler, AP’ye yaptıkları açıklamada gözaltına alınanların yedisinin aile içi şiddet kurbanlarına barınak ve destek sağlayacak ‘Amina’ adlı bir sivil toplum kuruluşu oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Bu kişiler son olarak STK kurma taleplerini hükümete iletmişlerdi.