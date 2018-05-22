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Suudi Arabistan’da Tutuklanan Aktivistlerden Haber Alınamıyor

22.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Geçen hafta tutuklanan yedisi kadın, üçü erkek 10 kadın hakları savunucusundan haber alınamıyor. Başkent Riyad’da 15 Mayıs’ta gözaltına alınanların Cidde’ye gönderildiği tahmin ediliyor. Ancak şu an tam olarak nerede oldukları bilinmiyor

Suudi Arabistan’da Tutuklanan Aktivistlerden Haber Alınamıyor

Suudi Arabistan’da geçen hafta tutuklanan yedisi kadın, üçü erkek 10 kadın hakları savunucusundan haber alınamıyor.

İnsan hakları savunucularının avukatlara erişimleri olmaksızın tutuldukları belirtiliyor.

Tutuklamalar hükümetin muhaliflere yönelik baskı politikasının sonucu olarak görülüyor.

Tutuklamalara tanık olanlar AP haber ajansına yaptıkları açıklamada aktivistlerin sadece birer telefon hakkı olduğunu, kadınlardan birine ise bu hakkın bile tanınmadığını belirtti.

Başkent Riyad’da 15 Mayıs’ta gözaltına alınanların Cidde’ye gönderildiği tahmin ediliyor. Ancak şu an tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Devlet medyası gözaltıların doğrudan kral ve veliaht prense bağlı güvenlik birimleri tarafından yapıldığını kaydetti.

Aktivistler, AP’ye yaptıkları açıklamada gözaltına alınanların yedisinin aile içi şiddet kurbanlarına barınak ve destek sağlayacak ‘Amina’ adlı bir sivil toplum kuruluşu oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Bu kişiler son olarak STK kurma taleplerini hükümete iletmişlerdi.

Gözaltılar Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın aralarında kadınlara 24 Haziran’dan itibaren araba kullanma hakkını da veren toplumsal açılımlarına gölge düşürür nitelikte.

Uluslararası Af Örgütü, krallıktaki muhalif seslerin susturulması için yapılan baskının Prens Muhammed’in reform sözünü boşa çıkarttığı açıklamasını yaptı.

Kadınların 2018’de araba kullanmalarına izin verileceğine dair kraliyet açıklaması yapıldığında, kraliyet mahkemesi kadın aktivistlere ulaşarak medyaya röportaj vermemeleri ve sosyal medyaya konuyla ilgili yazmamaları konusunda uyarılmışlardı.

Uyarıların ardından bazı kadınlar belli süre için ülkeyi terk etmiş ve görüşlerini Twitter’dan yazmayı kesmişti.

İçişleri Bakanlığı gözaltına alınan 10 kişinin isimlerini açıklamadı ancak bu kişilerin yabancı kuruluşlarla iletişime geçtikleri, önemli hükümet kadrolarına insan yerleştirmek ve krallığı istikrarsızlaştırmak için yabancı çevrelere para aktarmak gerekçesiyle soruşturma altında olduklarını kaydetti.

Devletle bağlantılı yayın kurumlarına konuşan hukukçular, gözaltındaki bu aktivistlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini, hatta vatana ihanetten ölüm cezasına bile çarptırılabileceklerini söylüyor.

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