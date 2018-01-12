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Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suudi Arabistan’da yapılacak yeni düzenlemeyle 25 yaş ve üzeri kadınların yanlarında ailelerinden erkek bir üye olmadan tek başına seyahat edebileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan’da, kadınlara ehliyet verilmesi kararının ardından başka bir adım daha geldi. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) Genel Müdürü Ömer El Mübarek 25 yaş ve üzeri kadınların Suudi Arabistan’ı tek başına ziyaret edebileceklerini açıkladı.

"TEK GİRİŞLİK VİZE OLACAK"

“Turist vizesi, tek girişlik vize olacak ve en fazla 30 gün geçerli sayılacak” diyen Mübarek, vize uygulamasının iş, hac ve umre ziyaretlerinden bağımsız olduğunu sözlerine ekledi. Mübarek, ayrıca turizm komitesinin IT departmanının turist vizelerinin çıkarılması için bir elektronik sistem oluşturduğunu söyledi.

Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz'de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

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Suudi Arabistan seyahat kadın kadın hakları

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kadınlar dışarıya tek başına gönderilirse sorunlar ortaya çıkar, araplar bile dinden uzaklaşıyor biz ise dine dönüyoruz çok şükür
Atatürkun bizlere bıraktığı bu miras neden bu kadar önemli Arabistan'a bakında anlayın. Laiklik işte bu beyler.
Seyahat bile yasak mıydı yaaa? Bu nasil iş? Akp liyim, namaz kilar oruç tutarim ve asla alkol almam...ve acık yureklilikle söyluyorum ki iyi ki Atatürkumuz varmış..iyi ki..!
az kaldı ateşi bulucaklar
amerika isterse din bile değiştirirsiniz (nasıl oluyorsa peygamberimizin ayakbastığı topraklarda şuan çakallar var anlamıyorum toprağın onları içine alması lazım neden almıyor ki :(
ülkemizdeki anti Atatürkçüler bunları görsünler lütfen
Bir kac bin yila kalmaz kadini insan olarak gormeye de baslar bu mendeburlar.
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