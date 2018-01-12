Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan’da, kadınlara ehliyet verilmesi kararının ardından başka bir adım daha geldi. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) Genel Müdürü Ömer El Mübarek 25 yaş ve üzeri kadınların Suudi Arabistan’ı tek başına ziyaret edebileceklerini açıkladı.
"TEK GİRİŞLİK VİZE OLACAK"
“Turist vizesi, tek girişlik vize olacak ve en fazla 30 gün geçerli sayılacak” diyen Mübarek, vize uygulamasının iş, hac ve umre ziyaretlerinden bağımsız olduğunu sözlerine ekledi. Mübarek, ayrıca turizm komitesinin IT departmanının turist vizelerinin çıkarılması için bir elektronik sistem oluşturduğunu söyledi.
Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz'de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.
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