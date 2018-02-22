HABER

Suudi Arabistan'dan eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık yatırım

22.02.2018 18:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan önümüzdeki on yıl içinde eğlence endüstrisine 64 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Karar, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın 2030 Vizyonu olarak bilinen sosyal ve ekonomik reform programının bir parçası.

Suudi Arabistan'dan eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan önümüzdeki on yıl içinde eğlence endüstrisine 64 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Genel Eğlence Otoritesi başkanı Ahmed bin Akil El Katib, sadece bu yıl 5 bin etkinlik düzenlendiğini söyledi. Bu yılki gösteriler arasında Maroon 5 konseri ve Cirque du Soleil gösterisi de vardı.

Ülkenin ilk opera binasının inşaatına da başkent Riyad'da başlandı.

Eğlence endüstrisine yatırım kararı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2030 Vizyonu olarak bilinen sosyal ve ekonomik reform programının bir parçası.

Prens Muhammed, Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmayı, ekonomiyi çeşitlendirmeyi, kültür ve eğlence alanında harcamaları artırmayı hedefliyor.

Aralık ayında Suudi Arabistan hükümeti ticari sinemalar üstündeki yasakları kaldırmıştı.

Cirque Eloize Ocak'ta Suudi Arabistan'da ilk gösterisini sundu.

"Eğlence sektöründe 220 bin iş imkanı"

Yerel medyaya konuşan El Katib 2018 yılının sonuna kadar eğlence sektöründe 220 bin kişinin istihdam edilmesini amaçladıklarını söyledi. Geçen yıl bu sayı 17 bindi.

El Katib "Geçmişte yatırımcılar gösterileri yaratmak için krallık dışına çıkıyor sonra Suudi Arabistan'da gösterime sokuyordu. Artık bu değişecek ve eğlenceyle ilgili her şey burada yapılacak. İnşallah 2020 yılına kadar büyük değişiklikler göreceksiniz" dedi.

Ülke turizminin geliştirilmesi için Riyad yakınlarında Las Vegas büyüklüğünde bir eğlence kentinin de inşa edilmesi planlanıyor.

Muhafazakarlığıyla bilinen Suudi Arabistan'da bu karar da ilkler arasında. Geçen ay kadın izleyicilerin futbol maçlarını seyretmesine izin verilmiş ve kadınların Haziran ayından itibaren araba kullanma yasağı kaldırılmıştı.

Prens Muhammed geçen yıl Suudi Arabistan'ın yeniden "Tüm dinlere, geleneklere ve insanlara açık bir ılımlı İslam ülkesi" olacağını açıklamıştı.

Veliaht Prens yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğu nüfusun "dinin hoşgörü ve nezaket geleneklerini tasvir eden bir hayatı istediklerini" söylemişti.

Suudi Arabistan'dan eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık yatırım

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Her daireye otopark geliyor

Her daireye otopark geliyor

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Trump’ın ‘Öğretmenleri Silahlandıralım’ Teklifi Tartışılıyor

Trump’ın ‘Öğretmenleri Silahlandıralım’ Teklifi Tartışılıyor

Rusya: ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

Rusya: ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

Türkiye’nin ‘Geri Çekildiler’ Demesine Rağmen Afrin’de Suriyeli Milis Sayısı Artıyor mu?

Türkiye’nin ‘Geri Çekildiler’ Demesine Rağmen Afrin’de Suriyeli Milis Sayısı Artıyor mu?

22 Aralık Amerikan Basınından Özetler

22 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Afrin Rejim Yanlısı Birliklerin Gelişini Kutlarken Rusya Suriye’ye Takviye Güç Yolladı

Afrin Rejim Yanlısı Birliklerin Gelişini Kutlarken Rusya Suriye’ye Takviye Güç Yolladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.