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Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 10:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Suudi Arabistan, 5 milyon umreci ile 2 milyon civarında hacı rakamını 30 milyona taşımak için yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'ın, Mekke'de 30 milyon hacı ve umre ziyaretçisini karşılayabilecek kapasiteye sahip projeler gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kentinde "Mekke'yi İmar Fuar ve Konferansı" düzenlendi.

Fuara kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşlar ile bakanlık ve emniyetten temsilciler katıldı.

Programda, Mekke'nin 30 milyon umre ziyaretçisi ve hacıyı konuk edebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde imar ve düzenlenmesini içeren projelerin maketleri ve ayrıntıları sunuldu.

Katılımcılar, Mekke'de özellikle haremçevresinde umre ziyaretçileri ve hacı kapasitesini artırmaya yönelik Kabe'nin çevresinin genişletilmesi, elektrik, su ve sağlıkalanlarında yenilemeler yapılması, otel sayılarının artırılması, raylı sistemlerin çoğaltılması ve Cidde'deki havalimanının büyütülmesi gibi projeler yapılacağını aktardı.

Projelerin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan son yıllarda yaklaşık 5 milyon umreci ile 2 milyon civarında hacı karşılayabiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
umre Suudi Arabistan hacı

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
BÜTÜN DİNLERİN BİRLEŞTİRİCİ DEĞİL AYRIŞTIRICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK.BEN ALMIYAYIM SİZİN OLSUN.SÜMERLERDEN BU GÜNE KOPYA ÇEKİLEREK YAZILMIŞ KUTSAL SANILAN KİTAPLAR SADECE ORTADOĞUDA YAZILMIŞ OLDUĞUDA ŞÜPHELİ DÜNYANIN YAŞININ 4.7.EVRENİN YAŞININ 13.5 MİLYAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK.SADECE 3 BİN YILDIR VAR OLAN DİNLER NEDEN DAHA ÖNCE YOKTU.BİRAZ DÜŞÜNÜP SORGULARSANIZ İLK ÖNCE CONTA YAKARSINIZ. REKLEFİYE OLDUKTAN SONRA DOĞRU YOLU BULURSUNUZ.
sana yerden göğe kadar katiliyorum benim inanmamamin sebebi kutsal denilen kitaplarin 24 sene de indirilmesi daha dogrusu yazilmasi allah 1 saniyede koyardi kutsal kitabi 24 senede gondermezdi
çünkü dünya 5 milyar yıl önce oluşmuş fakat insan 5 milyar yıl önce meydana gelmemiş insanın olmadığı yerde dini sorgulamak gülünç :) Allah hep var bı düşünsene Allah inancın yok daha küçücük bir sperm tanesi nasıl çocuk haline geliyor yapsınlar bakalım sperm olmadan tıbbi yollarla çocuğu:) bu dünya nasıl meydana gelmiş bu bitkiler en basidinden insan vücudunu incele anlarsın he yine kafan basmiyosa ver anne adını gerçek adını da şöyle sana bı cin musallat edeyimde aklın başına gelsin o zaman anlarsin
Yok yanlış bikiyorsun sen Dünya yaşı 4,85 milyar, Evren yaşı da 12, 98 milyar insanlara doğru bilgi ver. ????????
@berkuygurc vay zavallı adem yaratılalı kaç yıl oldu varmı fosil. kimse kimseyi kandırmasın. 12-ile 30 bin yıl dır burdayız. insan olarak. 124 bin peygamber geldiği rivayeti var. ilk insan bile peygamberdi. 14 milyar yıl önce evren yoktu kim yarattı. senin gibiler peygamberleri taşladılar veya öldürdüler. kendileri ni kıral ve tanrı rab yaptılar. yani dünyaya insan en son canlı olarak yaratıldı. 5 milyar yıl döşendi döşek olarak insanlığa.
arap sevicilere duyurulur. gidip paranızı yatırın araplara. bugünkü hac ve umreye şirk karışmıştır. yazık paranıza. ülkenizdeki düşkünlere verin daha çok sevap alırsınız..
@kavram30 Tabii ingilter,fransay,italyaya,amerikaya,yunanistana gidilsin.elin gavuruna sonra kurşun olarak sana dönsün
@kavram30 hac ve umreye nasıl şirk karışmıştır acaba açıklar mısın sayın islam alimi profesör kardeşim
@hasanduvencişu an yazdığın pc yada telefon galiba gavur mali sende ona dolar ödedin .o dolar kursun değilde gülmü çiçekmi dönüyor sana.
PETROL GELİRLERİ AZALINCA RANTI BU YÖNE ÇEVİRMEK İSTİYORLAR HESAP ORTADA HER HACIDAN 1000 DOLAR KALSA YILDA 30 MİLYON HACI YAP HESABINI
FİRAVUNA PARA LAZIM.
para lazımsa demek...ben gittim gittikten sonra her şeyin ticaret olduğunu anladım...
ya gitmeyin. darboğaza girdiler. fakir fukaranın hac parasına göz diktiler. o paralarda abd ye gidecek silah, kan, gözyaşı olarak o paraların sahipleri fakir fukaraya dönecek. vebal yine islam ümmetinin olacak.
Iyyyy mekke denilen yere ayak basacağıma 10 trilyon borcum olsun adı bile itici lanet ıyyyyyyyyy
@teoman_istanbullu_1983 Herkese nasip olmaz
Allah yolunda yapılan ibadetin ticareti olmaz şeytan taşlamak için bile taşların boyuna göre fiyatına satıldığı ticari bir pazardan ne kadar sağlıklı bir ibadet beklenir ki ?
suudi arabistan iyi para kazanıyor haram lokma yiyor bu kadar müslüman hacca gidiyor onlar yoluyor milleti ve iş yardıma gelince ortada yoklar
peki bu hacca giden ülkelerin yönetimine biraz para vermiyorlarmı vermeseler biz bir kişi bile göndermezdik ah zarrab ah ne güzel hac seferleri yapıyordu çoluk çocuk eğlence şamata yemeli içmeli hacca götürüyordu ne bilelim abd ajanı olduğunu hah ha hah ha
Salak bir devlet kabenin etrafında yolları genişlet,hava alanlarını çoğalt,insanlar 30 sıra dolaşacağına 130 sıra imkanı yarat bırak 5-30 milyonu dünyada ne kadar hacı olmak isteyen ,umre ziyareti yapmak isteyen varsa zorla imkanını tümünün ihtiyacını karşıla, mümkün olduğunca işi biraz maddiyata dök,zaten petroldan yüzün gülmüş, birde hac farızasından bağla islamı haraca yan gel yat.Allahın hikmetinden sual olunmaz fakat islamla alakası olmayan bu kafir millete rabbim tam gülmüş,rahmetini esirgememiş,öte yanda gerçekten afrikada aç ölen müslüman ahalı çığ gibi.
hem ziyaret hem ticaret
petrol bitiyor anlaşılan
DİN TÜCCARLARI VEHABİLER
Hadi bakalbakalim
bakın ki tüm inşaatları ingiliz ve yabancılar yapmış yapıyor neden sözde kardeş dedikleri müslüman ülkelerine yaptırmazlar nedense araplar milletin paralarını cebinden almak için her türlü işi yapar
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