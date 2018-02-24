Suudi Bakan: Almanya'nın silahına ihtiyacımız yok

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Almanya'nın koalisyon sözleşmesinde yer alan Yemen'deki iç savaşta yer alan ülkelere silah satışını durdurma kararına tepki gösterdi. "Almanya savunma silahı sağlama konusunda ya güvenilir bir partnerdir ya da değildir" diyen el-Cubeyr, "Sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok, biz başka yerden buluruz" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı esnasında dpa haber ajansının sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Almanya'nın kararını eleştirerek, Yemen'de meşru bir savaş verdiklerini savundu. Almanya'nın kime silah satıp kime satmayacağı hakkında seçici olmasını garip karşıladığını söyleyen el-Cubeyr, bu durumun Alman hükümetinin güvenilirliği konusunda soru işareti yarattığını ifade etti.

CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon anlaşmasında Almanya, sevkiyatı onaylanmış olan satışlar etkilenmemek kaydıyla Yemen savaşına "doğrudan" müdahil olan taraflara silah satışını askıya alma kararı almıştı.

Askıya alma kararından etkilenecek koalisyonda, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Ancak Almanya bu kararın Ürdün'ü kapsamayacağını açıkladı. Ankara-Berlin hattında yaşanan İncirlik krizinin ardından, Almanya İncirlik'ten çekilerek Ürdün'de bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına karar vermişti. Üs, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda Almanya silahlı kuvvetleri tarafından kullanılıyor.