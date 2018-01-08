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Suudi kadınlar bu Cuma ilk kez futbol maçına gidebilecek

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 8 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın öncülüğünde birçok demokratik reform gerçekleştirilen Suudi Arabistan'da kadınlar bu Cuma günü gerçekleşecek futbol maçında ilk kez stadyumlara girebilecek.

Bilgi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Cuma günü gerçekleşecek maç Al-Ahil ve Al-Batin arasında oynanacak.

Yine Bin Salman'ın liderliğinde kadınlara verilen bir diğer hak olan otomobil kullanabilme izni de 2018 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giriyor.

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