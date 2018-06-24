Suudi kadınlar direksiyon başında

Ülkede üç milyon kadının 2020'ye kadar trafiğe çıkması bekleniyor.Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan motorlu araç kullanma yasağının kalkmasının ardından ülkenin her köşesinde kadınlar direksiyon başına geçti. Bir Suudi güvenlik yetkilisi trafiğin normal aktığını ve olağanüstü bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı. Kadınlara araç kullanma izni gece yarısı yürürlüğe girdi. Kadınlar sosyal medyada direksiyon başındaki resimlerini paylaştı. El Huberli adlı bir kadın Twitter hesabına "Ne kadar güzel bir sabah" mesajını düşerken, bir diğeri de "coşku ve mutluluğu bir arada yaşadığını" duyurdu.

Kadınların bayramı

Suudi Arabistan'daki üç milyon kadının ehliyet alarak 2020 yılına kadar kendi kullandığı araçla trafiğe çıkabileceği tahmin ediliyor. Krallığın birçok kentinde kadınlar için özel sürücü kursları başlatıldı. Aynı zamanda Harley Davidson'uyla gezinti yapabilmek için motosiklet eğitimi alan kadınların da arttığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da yıllardır kadınların otomobil kullanmasının "eşlerini aldatmalarına" ve "günah işlemelerine" yol açacağı ileri sürülmekteydi.