Suudi kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi

Ancak 62 bin kişilik stadyumda tribünlerin büyük bir kısmı boş kaldı.Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez futbol stadyumlarını kadınlara açtı. Kadın izleyicilere açık ilk futbol maçı, Cuma akşamı profesyonel ligdeki Al-Ahli ile Al-Batih takımları arasında oynandı. Kadın taraftarlar siyah çarşaflarının üzerine sardıkları yeşil-beyaz taraftar atkıları ile stadyumda ilk kez erkeklerle birlikte maç izledi, tezahürat yaptı.

Ancak Riyad'daki maça olan ilgi beklendiği kadar yüksek olmadı. Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, 62 bin kişilik Kral Fahd Stadyumu'nun aile bölümünde 14 bin kişi için yer ayırıldığını duyurmuştu. Ancak Suudi gazetesi Okaz'ın haberine göre maç öncesi en az bin 200 aile bileti satıldı.

Kadınlar sevinç ve memnuniyetlerini sosyal medyada da dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Fatimah Baeshen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bunun kadın haklarından daha fazlası" olduğunu söyledi. Baeshen, bunun ailelerin bir araya gelip Suudi Arabistan'ın milli sporu futbol karşılaşmalarını beraber izlemeleri anlamına geldiği kaydetti.