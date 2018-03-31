HABER

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Mısırlı şarkıcı Tamer Hosni dün gece Cidde'de de kadınların da katıldığı bir konser verdi. Biletlerin üzerinde 'dans etmek yasaktır' ibaresi bulunsa da konsere gelenler yer yer bu kuralı ihlal etti.

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular

Mısırlı şarkıcı Tamer Hosni dün gece Cidde'de Suudi hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında kadınlar ve erkekler de kendilerine ayrılan farklı bölgelerden performansı izlediler.

Hosni’nin 30 Mart’ta vereceği konser öncesi satışa çıkan yaklaşık 6 bin bilet, kısa sürede tükendi. Şarkıcının hayranları bilet satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

suudd

Biletlerin üzerinde yer alan uyarıda “konserde dans etmek kesin olarak yasaktır” ibaresi yer alıyordu. Ancak Suudi kadınlar yer yer dans ederek bu yasağı deldiler.

Konsere gelen kadınların sık sık selfie çektiği görüldü.

5abfa01e67b0a9069c5ac2ff

İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan konser Tamer Hosni kadın

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa'da uçak düştü: Ölüler var

Fransa'da uçak düştü: Ölüler var

İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!

İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.