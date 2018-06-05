Suudi kadınlara ilk ehliyetler verildi

Önümüzdeki hafta 2 bin kadına daha ehliyet verilmesi bekleniyor.Suudi Arabistan'da kadınların motorlu taşıt kullanmasını engelleyen onlarca yıllık yasağın kalkmasına 20 gün kala ilk ehliyetler dağıtıldı.
Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığına bağlı Uluslararası İletişim Merkezi, 10 Suudi kadına ehliyet verildiğini açıkladı. Söz konusu kadınların, ellerindeki yabancı ehliyetleri Suudi ehliyetiyle değiştirdikleri duyuruldu. Daha önce İngiltere, Lübnan ve Kanada gibi ülkelerden ehliyet almış olan 10 kadına, kısa bir sürücü sınavından geçirildikten sonra Suudi ehliyeti verildiği belirtildi.
Uluslararası İletişim Merkezi, ehliyet alan kadınlardan Rema Cevdet'in "Suudi Arabistan'da araç kullanacağım. Bu, bir rüyanın gerçek olması gibi" dediğini aktardı. Daha önce Lübnan ve İsviçre'de sürücülük tecrübesi olan Cevdet'in "Araba kullanmak benim için bir tercihi temsil ediyor: Bağımsız hareket etme tercihi. Şu an bu seçeneğe sahibiz" ifadesini kullandığı belirtildi.
Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı, önümüzdeki hafta 2 bin kadına daha sürücü ehliyeti verilmesinin beklendiğini açıkladı.
Yasak 24 Haziran'da kalkıyor
Dünyada kadınların sürücülük yapmasına izin verilmeyen tek ülke olan Suudi Arabistan'da, kadınların araç kullanmasına yönelik yasak 24 Haziran'da kalkacak.
Söz konusu yasak, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın son dönemde hayata geçirdiği reformlar kapsamında kaldırılıyor. 32 yaşındaki Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasından bu yana ülkedeki birçok muhafazakâr uygulama esnetiliyor. Nisan ayında ülkedeki 35 yıllık sinema yasağı kalkmıştı.
Dünyada kadın hakları konusunda karnesi en kötü ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez geçen Aralık ayında stadyumda futbol maçı izleyebilmişti. Muhammed bin Selman bir süre önce de Suudi kadınların siyah çarşaf giyme zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.
DW,AFP/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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