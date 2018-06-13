Suudi koalisyonu Yemen'de büyük harekât başlattı

Suudi Arabistan liderliğinde Yemen'deki iç savaşta Husilere karşı mücadele eden koalisyon, ülkenin en büyük dördüncü kenti ve Kızıldeniz üzerindeki ana limanı olan Hudeyde'de geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

Yemen'in merkezi yönetimine bağlı askerlere destek vererek sabah saatlerinden bu yana Husi mevzilerini bombalayan koalisyon güçleri, iç savaşa dâhil oldukları 2015 yılından bu yana ilk kez İran destekli milislerin savunma hatlarının bu denli güçlü olduğu bir yerleşime saldırmış oldu.

Harekât kararı, koalisyona dâhil olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, limanı terk etmeleri için Husilere vermiş olduğu üç günlük sürenin dolması sonrası başladı.

Yemen'in Arap koalisyonu tarafından desteklenen ve sürgündeki hükümeti, harekâtın başlaması ile birlikte yazılı bir açıklama yaparak limanın düşmesinin Husi milislerinin "yenilgisinin başlangıcı" olacağını savundu.

Açıklamada "Uzun zamandır silahları ile kıymetli Yemenlilerin kanını döken İran'ın eli kesilecek" ifadesi yer aldı.