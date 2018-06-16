Suudi koalisyonu Yemen'de Hudeyde için savaşıyor

Le Figaro gazetesi Fransız birliklerinin de operasyona destek verdiğini iddia etti.Yemen'de ordu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, isyancı Husilerin denetiminde bulunan, stratejik önemdeki Hudeyde'de kontrolü sağlamak için saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yemen ordusunun basın bürosunun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin denetiminde olan Hudeyde havalimanının ele geçirildiği duyuruldu. Askeri kaynaklar ise kara birliklerinin havalimanı binasını kuşattığını, ancak silahlı kişiler, mayın ve patlayıcı bulunup bulunmadığını tespit etmek için zamana ihtiyaç olduğunu aktardı. Ordudan verilen bilgilere göre, havalimanında mayın arama çalışmaları yapılıyor.

Yemen hükümetine bağlı birlikler, Husilerin denetiminde olan Hudeyde limanının ele geçirilmesi için Çarşamba günü operasyon başlatmıştı. Ülkede iç savaşın başlamasından bu yana en şiddetli çatışmaların son günlerde Hudeyde'de yaşandığı belirtiliyor.

Fransa'nın destek verdiği yönünde iddialar

Hudeyde'ye yönelik operasyona Fransız özel birliklerinin de destek verdiği iddia edildi. Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, Fransız kara birliklerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap gücüne verdiği desteğe ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.