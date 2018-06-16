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Suudi koalisyonu Yemen'de Hudeyde için savaşıyor

16.06.2018 18:56 | Son Güncelleme

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Hudeyde’nin kontrolünü tamamen ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.

Le Figaro gazetesi Fransız birliklerinin de operasyona destek verdiğini iddia etti.Yemen'de ordu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, isyancı Husilerin denetiminde bulunan, stratejik önemdeki Hudeyde'de kontrolü sağlamak için saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yemen ordusunun basın bürosunun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin denetiminde olan Hudeyde havalimanının ele geçirildiği duyuruldu. Askeri kaynaklar ise kara birliklerinin havalimanı binasını kuşattığını, ancak silahlı kişiler, mayın ve patlayıcı bulunup bulunmadığını tespit etmek için zamana ihtiyaç olduğunu aktardı. Ordudan verilen bilgilere göre, havalimanında mayın arama çalışmaları yapılıyor.

Yemen hükümetine bağlı birlikler, Husilerin denetiminde olan Hudeyde limanının ele geçirilmesi için Çarşamba günü operasyon başlatmıştı. Ülkede iç savaşın başlamasından bu yana en şiddetli çatışmaların son günlerde Hudeyde'de yaşandığı belirtiliyor.

Fransa'nın destek verdiği yönünde iddialar

Hudeyde'ye yönelik operasyona Fransız özel birliklerinin de destek verdiği iddia edildi. Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, Fransız kara birliklerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap gücüne verdiği desteğe ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada ise Hudeyde'de güvenliğin sağlanması için operasyonun tamamlanmasının ardından Fransız birliklerinin mayın ve patlayıcı arama çalışmalarına destek vereceği duyurulmuştu. Ancak Savunma Bakanlığı, Fransa'nın bölgede askeri misyonunun bulunmadığını ve Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan uluslararası güce dahil olmadığını vurgulamıştı.

Hudeyde'nin önemi

Hudeyde havalimanının tamamen ele geçirilmesinin, isyancı Husiler için büyük bir darbe olacağı belirtiliyor. Ülkenin kuzeyindeki Husilerin denetiminde olan bölgeler için yardım ve insani malzemelerin yaklaşık yüzde 70'i, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanı üzerinden dağıtılıyor. Yemen'de yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, 8 milyon 400 bin kişinin de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Sünni Arap gücü, Şii Husi milislerine karşı zafer kazanarak, Yemen'in sürgündeki hükümetinin yeniden iktidara gelmesini sağlamaya çalışıyor. İran ise Husi milislerine destek sağlıyor.

dpa,rtr/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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