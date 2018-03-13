Suudi medya kuruluşu MBC'nin dizi yasağı 'Türkiye karşıtlığını körükledi'

Dubai merkezli Suudi medya grubu MBC'nin Türk dizilerinin programlarının tamamından kaldırma kararı, Arap dünyasının bu dizilere duyduğu hayranlık göz önüne alındığında şaşırtıcı bir karar.

'Gümüş' gibi Türk dizilerini Arap izleyicilerin ekranlarına getiren MBC ve programları, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yumuşak gücü için bir araç olarak görülüyor. Bazı kesimlerin fazla liberal bulduğu yaşam tarzları ve kadın karakterler tasvir eden diziler, muhafazakar kesimden tepki görüyor.

Sosyal medyada hareketlenen bu tartışma, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin hangi noktada olduğuna da ışık tutuyor.

Suudi Arabistan'daki tartışmalar buna en açık örnek: Arap hayranları arasında dizilerin kaldırılması sonrası yas tutanlar da var, kararı övenler de.

'Türkiye sömürge tarihini örtbas ediyor'

Kararın ardından Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden biri "Türk dizilerinin kaldırılması" oldu. Sadece Suudi Arabistan'da bu etiketle 27000'den fazla paylaşım yapıldı.

Twitter'da bazı Suudiler, MBC'nin kararında geç bile kaldığını, Türk dizilerinin Suudi izleyiciler için uygun olmadığını savundu.