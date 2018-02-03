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Suudi milyarder özgürlüğünün tadını çıkarıyor

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 14:20 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal, serbest bırakıldıktan sonra Suudi Arabistan çölünde görüldü.Suudi milyarder özgür kaldıktan sonra ilk fotoğraflarını Twitter hesabında torunlarıyla birlikte Suudi Arabistan çölünde gezerken paylaştı.

Suudi milyarder özgürlüğünün tadını çıkarıyor

Suudi Arabistan’da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal, serbest bırakıldıktan sonra Suudi Arabistan çölünde görüldü.
Suudi milyarder özgür kaldıktan sonra ilk fotoğraflarını Twitter hesabında torunlarıyla birlikte Suudi Arabistan çölünde gezerken paylaştı. Torunlarıyla gezintiye çıkan Suudi milyarder, ata bindiği fotoğraflarını da paylaştı. Prens El Velid Bin Talal, 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisi arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 ay gözaltında tutulduktan sonra Suudi prens serbest bırakılmıştı.

Suudi milyarder özgürlüğünün tadını çıkarıyor

Suudi milyarder özgürlüğünün tadını çıkarıyor

Suudi milyarder özgürlüğünün tadını çıkarıyor

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Anahtar Kelimeler:
Prens El Velid Bin Talal Suudi Arabistan

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