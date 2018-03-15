Suudi Prens: İran nükleer bomba yaparsa biz de yaparız

Prens Selman, İran'ın nükleer bomba yapması hâlinde Suudi Arabistan'ın da yapacağını söyledi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, önümüzdeki hafta yapacağı ABD ziyareti öncesi Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i Adolf Hitler'e benzeten Selman, İran'ın nükleer programıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Prens Selman, röportajın Perşembe günü yayınlanan ilk bölümünde, "Suudi Arabistan hiçbir şekilde nükleer bomba elde etmek istemiyor. Ancak kuşkusuz, İran bir nükleer bomba geliştirirse, biz de mümkün olan en kısa sürede aynısını yaparız" dedi.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başında yaptığı gibi İran'ın da Ortadoğu'ya yayılabileceği uyarısında bulunan Selman, Hamaney'in bölgede "kendi projesini yaratmak istediğini" söyledi. Suudi prens, "Tıpkı Hitler'in o dönem yayılmak istediği gibi" diye ekledi.

Selman, "Yaşananlara kadar, dünyadaki ve Avrupa'daki birçok ülke Hitler'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmedi. Aynı olayların Ortadoğu'da da yaşandığını görmek istemiyorum" dedi.