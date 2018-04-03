Suudi Prens: İsraillilerin kendi toprağına sahip olma hakkı var

Selman'ın açıklamaları, son dönemdeki Tel Aviv-Riyad yakınlaşmasının yeni bir işareti olarak görülüyor.Amerikan dergisi The Atlantic'in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'e röportaj veren Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in kendi topraklarına sahip olma hakkı bulunduğunu söyleyen ilk üst düzey Suudi yetkili oldu.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak kabul edilen Prens Selman, "Yahudi halkının en azından atalarından kalan vatanlarının bir kısmında bir ulus devlete sahip olma hakkı olup olmadığını" soran Goldberg'e şu yanıtı verdi:

"Ben hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğuna inanıyorum. Ama herkes için istikrarı güvence altına alacak ve ilişkileri normalleştirecek bir barış anlaşmasına sahip olma zorunluluğumuz var."

Üç haftalık ABD turunu sürdüren Selman, "Filistin halkının hakları ve Kudüs'teki kutsal caminin akıbeti konusunda dini kaygılarımız var. Duruşumuz bu. Diğer haklara karşı bir itirazımız yok" diye ekledi.