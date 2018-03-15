Suudi Prens Londra havalimanında intihar etti!

Arap basınında yer alan haberlere göre, İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı’nda balkondan atlayarak intihar etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, 12 Mart’ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.