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Suudi Prens Londra havalimanında intihar etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz'in, İngiltere'nin başkenti Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar ettiği açıklandı. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

Arap basınında yer alan haberlere göre, İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı’nda balkondan atlayarak intihar etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, 12 Mart’ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan ingiltere Londra Bandar bin Khalid bin Abdulaziz

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bizdeki hırsızlar örnek alsın mazlumun ahi çıkar aheste ahesde
ADAM MALUM COĞRAFYADA YAŞAYACAĞIMA ÖLÜRÜM DİYOR YANİ!!!!
o mesafeden kimse o şekilde atlayarak ölmez sınır dışı edilmek intahar etmeye gerekçe değildir aklınca show yapmış
hadi len oradan baban da atlar towers' lardan atlasa na denyo show show show beni düzecekler göndermeyin show'u
YEMEYİN LAN İZMİRDE YANGINDA KADIN 5.KATTAN ATLADI ÖLMEDİ 2 METRELİK YERDEN İNSNA ÖLMEZ
milli yas ılan edelım basınız saolsun akapelıler
Azmış kudurmuştan beterdir bunlar hem azmış hem kudurmuş gittikleri her ülkeyi sıçıp batırıyorlar bu gözler şahit :D
Arap homo seni ingilizler iyi becermiş bunu
adam tanrısının yurdunda öldü kutsal topraklarda bırakın incelemeyi
YEMENLİ SURİYELİ 100 BİNLERCE YETİM ÇOCUĞUN BEDDUASI BİRYELERDEN ÇIKACAK ELBETTE.
darısı diğerlerinin ve ülkemizdeki arap sevdalılarının başına
darısı diğer prenslere
SAKIN BAYRAGIMIZI BU ALLAH DÜŞMANI KUL HAKKINI SINIRSIZ YİYENLER İÇİN YERİNDEN KIMILDATMAYIN NEKADAR PRENS KRAL VARSA SONLARI AYNI OLUR İŞLLH KUL HAKKINI YERDE KORMU YARADAN SAKIN BAYRAGIMIZI BU ADAMLAR İÇİN KIMILDATMAYIN
Ne salakmıs yaa ne intaharı... bizdekileri gormuyomusun sanki halkbankı ben hortumladım sanki rezdan 750 binlik saati ben koluma taktim sanki 50 milyon euro rüsveti ben aldim sanki sanki sanki... adamlar o kadar rahat yani...
yedikleri paralar kudurtmuş olmalı,diplerinde insanlar açlık dan ölürken bunların dünyaya tur atmaları çok acı
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