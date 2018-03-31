Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı

Suudi Prens Selman, Time dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakına çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi.

Amerikalı askerlerin Suriye'de "İran'ı durdurma" noktasındaki son durak olduğunu savunan Prens Selman, ancak bu yolla İran'ın bölgedeki etkisinin artmasının engellenebileceğini ifade etti.

"AMERİKALI ASKERLER ORTA VADEDE KALMALI"

Selman, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'deki ABD gücü, Washington'ın bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkan verecektir." diye konuştu.

İran'ın "vekil" milisleri ve bölgesel müttefikleri aracılığıyla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak üzerinden etkisini kullanmaya çalıştığını kaydeden Selman, "Eğer Suriye'den askerlerinizi çekerseniz (İran'a karşı) bu kontrol noktalarını kaybedersiniz ve bu koridor bölgede birçok şeyin yaşanmasına yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

"UMARIM ESED, TAHRAN'IN KUKLASI OLMAZ"

Suriye rejiminin geleceğiyle ilgili de yorum yapan Prens Selman, Beşşar Esed'in görevden uzaklaştırılmasının artık pek mümkün olmadığını ileri sürerek "Umarım Esed, Tahran'ın kuklası olmaz. Beşşar Esed kalıyor. Ancak Esed'in çıkarlarının, İranlıların bu ülkede her istediklerini yapması ile örtüştüğünü sanmıyorum." dedi.