Suudi Prensin ‘Türkiye Şeytan Üçgeni’nin Parçası’ Dediği İddiası Yalanlandı

Mısır gazetesi El Şoruk’a göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Türkiye’yi İran ve sertlik yanlısı İslamcı gruplarla birlikte “şeytan üçgeni” olarak tanımladı. Ancak daha sonra Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği bu haberi yalanladı.

Gazete haberinde, Suudi prensin Türkiye’yi, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüyle yaklaşık bir asır önce kaldırılan halifeliği yeniden kurmaya çalışmakla suçladığını iddia etti.

Habere göre, Prens Muhammed bin Salman “günümüzdeki şeytan üçgeni İran, Türkiye ve aşırılık yanlısı dini grupları kapsıyor” dedi.

Prensin Kahire ziyareti sırasında Mısır gazetesinin editörlerine konuştuğu belirtildi.

Ancak bu haberin ardından Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği yazılı açıklama yayımlayarak, Prens Salman’ın “şeytan üçgenine” Türkiye’yi dahil ettiği iddiasını yalanladı.

Açıklamada, Salman’ın “Kahire’deki bazı medya kanallarıyla mülakatında bölgede ‘şeytani güçler’ olduğundan bahsettiği yönünde haberler bulunduğuna” işaret edilerek, “Bu medya kaynaklarının bazıları, ekselanslarının bunun (şeytani gücün) ‘Türkiye’ olduğu yönünde yanlış haber yayımladı” ifadesi kullanıldı.