HABER

Suudi prenslerin gözaltında tutulduğu lüks otel yeniden açılıyor

16.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan onlarca prens ve bakanın tutulduğu lüks otelin yeniden müşteri kabul etmeye başlayacağı açıklandı.

Getty Images

Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan onlarca prens ve bakanın tutulduğu lüks otelin yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

200'den fazla prens ve bakan, başkent Riyad'daki Ritz-Carlton oteli başta olmak üzere, bazı lüks otellerde tutuluyordu.

4 Kasım'da prens ve bakanlar, gözaltında tutulmak üzere otele getirildiğinde, oteldeki müşteriler başka otellere aktarılmıştı.

Tutuklulardan bazıları, astronomik maddi cezalarla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Suudi prenslerin tutulduğu 'dünyanın en lüks hapishanesi': Ritz-Carlton RiyadOperasyon kapsamında serveti 17 milyar doları aşan ve dünyanın en zenginlerinden olan Prens El Velid de tutuklanmıştı. El Velid hâlâ tutuklu bulunuyor.

3 haftadan fazla gözaltında kalan Prens Miteb ise 1 milyar dolardan fazla para karşılığı serbest bırakılmıştı.

Ritz-Carlton sözcüsü otelin Şubat ayı ortasından itibaren rezervasyon kabul edeceğini, ancak rezervasyonları son anda iptal etme haklarının saklı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan başsavcısı, onlarca yıldır süren sistematik yolsuzluk ile suistimal edilen miktarın 100 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan halkının çoğunluğu, ülkenin petrol gelirlerinin halka daha adaletli dağıtılabileceği beklentisiyle yolsuzluk operasyonlarına destek vermişti.

Suudi Arabistan'daki operasyonla ilgili merak edilenlerSuudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu: Prensler ve bakanlar gözaltındaGözaltına alınan Suudi prens El Velid bin Talal kim?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da korkutan deprem

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.