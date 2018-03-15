Suudi Prens’ten Nükleer Bomba Açıklaması: ‘İran Yaparsa Biz de Yaparız’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran nükleer bomba geliştirirse, kendilerinin de aynı adımı atacaklarını söyledi.

ABD’nin CBS kanalına konuşan 32 yaşındaki prens, “Suudi Arabistan, nükleer bomba edinmek istemiyor; ancak şüphesiz, eğer İran nükleer bomba yaparsa, biz de en kısa zamanda kendi bombamızı geliştiririz” dedi.

CBS, Prens Muhammed Bin Salman söyleşisinin tamamını Pazar günü yayınlayacak.

Şii İran’ı en büyük düşmanı olarak gören Sünni krallık, petrole olan ekonomik bağımlılığı azaltmak için bir reform planı üzerinde çalışıyor. Prens Selman’ın yürüttüğü planın bir parçası da nükleer enerji kapasitesine sahip olmak.

Suudi Arabistan’ın ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmek için milyarlarca dolarlık ihale teklifi veren ülkeler ise ABD, Güney Kore, Rusya, Fransa ve Çin.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, daha önce de sivil amaçlı nükleer teknoloji istediğini açıklamış; ancak nükleer yakıt üretmek için uranyum zenginleştirme seçeneğini yanıtsız bırakmıştı. Uranyum zenginleştirme, nükleer silah üretiminin de bir aşaması.

Suudi hükümeti, 13 Mart’ta atom enerjisi programı için ulusal siyaset belgesini onaylamıştı. Buna göre, tüm nükleer faaliyetler, uluslararası anlaşma sınırları çerçevesinde sivil amaçlara hizmet edecek.