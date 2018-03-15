HABER

Suudi Prens’ten Nükleer Bomba Açıklaması: ‘İran Yaparsa Biz de Yaparız’

15.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran nükleer bomba geliştirirse, kendilerinin de aynı adımı atacaklarını söyledi

Suudi Prens’ten Nükleer Bomba Açıklaması: ‘İran Yaparsa Biz de Yaparız’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran nükleer bomba geliştirirse, kendilerinin de aynı adımı atacaklarını söyledi.

ABD’nin CBS kanalına konuşan 32 yaşındaki prens, “Suudi Arabistan, nükleer bomba edinmek istemiyor; ancak şüphesiz, eğer İran nükleer bomba yaparsa, biz de en kısa zamanda kendi bombamızı geliştiririz” dedi.

CBS, Prens Muhammed Bin Salman söyleşisinin tamamını Pazar günü yayınlayacak.

Şii İran’ı en büyük düşmanı olarak gören Sünni krallık, petrole olan ekonomik bağımlılığı azaltmak için bir reform planı üzerinde çalışıyor. Prens Selman’ın yürüttüğü planın bir parçası da nükleer enerji kapasitesine sahip olmak.

Suudi Arabistan’ın ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmek için milyarlarca dolarlık ihale teklifi veren ülkeler ise ABD, Güney Kore, Rusya, Fransa ve Çin.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, daha önce de sivil amaçlı nükleer teknoloji istediğini açıklamış; ancak nükleer yakıt üretmek için uranyum zenginleştirme seçeneğini yanıtsız bırakmıştı. Uranyum zenginleştirme, nükleer silah üretiminin de bir aşaması.

Suudi hükümeti, 13 Mart’ta atom enerjisi programı için ulusal siyaset belgesini onaylamıştı. Buna göre, tüm nükleer faaliyetler, uluslararası anlaşma sınırları çerçevesinde sivil amaçlara hizmet edecek.

İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı

İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı

Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

ABD'li terörist Afrin'de öldürüldü

ABD'li terörist Afrin'de öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.