Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması

Veliaht Prensi bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İki hafta önce Cidde'de gerçekleştirildiği belirtilen röportajda Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın nükleer silah geliştirmekle ilgili sözleri dikkati çekti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler" ifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasının sebebinin "İran'ın yayılmacı politikaları" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"HİTLER NASIL YAYILMAK İSTEDİYSE..."

"Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum."

Bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini kaydetti.

"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." şeklinde cevaplandırdı.