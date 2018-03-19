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Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 05:55 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması

Veliaht Prensi bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İki hafta önce Cidde'de gerçekleştirildiği belirtilen röportajda Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın nükleer silah geliştirmekle ilgili sözleri dikkati çekti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler" ifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasının sebebinin "İran'ın yayılmacı politikaları" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"HİTLER NASIL YAYILMAK İSTEDİYSE..."

"Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum."

Bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini kaydetti.

"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." şeklinde cevaplandırdı.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Bin Salman'ın 20 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'da olması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silahını geliştirebilmek için Washington'da lobi faaliyetleri içerisine girdiği ABD basınına yansımıştı.

ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da başkanlığını bin Salman'ın yaptığı "Halk Yatırım Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti için bir aylığına yarım milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını kaydetmişti.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise Mart ayı başında Londra'ya gitmiş ve Suudi mevkidaşı Halid Bin Abdulaziz Al-Falih'le bir araya gelerek konuya ilişkin görüşmeler yapmıştı.

ABD NÜKLEER ANLAŞMA PEŞİNDE

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yapmaya hazırlanıyor, ancak muhtemel bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nükleer silah üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta konuya ilişkin açıklamalar yaparak, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.

(AA)

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Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Selman İRAN nükleer silah

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