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Suudi Veliaht Prens: Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2018 02:39 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan dergisi the Atlantic ile yaptığı söyleşide İsraillilerin kendi ülkelerinde yaşama hakkı olduğunu söyledi. Selman'ın sözleri, Riyad ve Tel Aviv arasındaki yakınlaşmanın yeni bir işareti olarak yorumlandı.

Suudi Veliaht Prens: Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı

Reuters'ın aktardığına göre, Veliaht Prens 'İsraillilerin atalarından kalma yurtlarında bir ulus devlet çatısı altında yaşama hakları olduğuna inanıyor musunuz' sorusunu şöyle cevapladı:

"Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin ve Filistinlilerin hakkı. Fakat herkes için istikrar sağlamak ve normal ilişkiler elde etmek için bir barış anlaşmasına sahip olmamız gerekir."

Suudi Arabistan'ın, İsrail devletini resmi olarak tanımaması sebebiyle bin Selman'ın sözleri kamuoyunda ses getirdi.

'İSRAİL İLE BİRÇOK ORTAK ÇIKARIMIZ VAR'

Selman şöyle devam etti:

"Kudüs'teki Kutsal caminin geleceği konusunda dini kaygılarımız ve Filistinlilerin haklası konusunda endişelerimiz var. Durum bundan ibarettir. Başka herhangi bir halka derdimiz yok."

Suudi Prens "İsrail ile birçok ortak çıkarımız var. Eğer barış sağlanırsa, İsrail ve Körfez İşbirliği Teşkilatı arasında birçok çıkar söz konusu olur" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan geçen ay ilk defa İsrail'e uçan bir ticari uçağa hava sahasını açmıştı.

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Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Selman israil

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