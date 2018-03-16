Suudi veliaht prensi Salman: İran nükleer silah geliştirirse, biz de aynısını yaparız

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman, İran'ın nükleer silah geliştirmesi halinde, Suudi Arabistan'ın da aynısını yapacağını söyledi.

Amerikan CBS kanalına konuşan Prens Salman, kendi ülkesinin nükleer silah geliştirmediğini belirtip "Ama, eğer İran nükleer bomba geliştirirse, şüphesiz, biz de en kısa zamanda aynısını yaparız" dedi.

İran, 2015 yılında altı büyük ülke ile varılan anlaşma uyarınca nükleer programını kısıtlamayı kabul etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunuyor.

Aynı röportajda Prens Salman, Kasım ayında neden İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney için "Orta Doğu'nun yeni Hitleri" dediğini de açıkladı:

"Orta Doğu'da kendi projesini yaratmak istiyor, tıpkı döneminde genişlemek isteyen Hitler gibi."

"Dünya genelinde ve Avrupa'da birçok ülke, bunlar yaşanmadan önce Hitler'in ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varamamıştı. Aynı şeylerin Orta Doğu'da yaşanmasını istemiyorum."

ABD'nin müttefiki Suudi Arabistan, 1988 yılından bu yana, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlatlaşması'nın imzacısı.