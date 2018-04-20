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Swaziland Kralı ülkesinin adını değiştirdi, 'eSwatini Krallığı' yaptı

20.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Swaziland Kralı 3. Mswati bu açıklamayı, ülkesinin bağımsızlığının 50. yılının ve doğumgününün kutlandığı törenlerde yaptı. İsim değişikliği beklenmiyordu ancak King Mswati Swaziland'a yıllardır "eSwatini" diyordu.

Swaziland Kralı ülkesinin adını değiştirdi, 'eSwatini Krallığı' yaptı

Bir ülkenin adını değiştirebilecek çok fazla sayıda insan yok. Ancak dünyadaki birkaç mutlak hükümdarlardan biri olan Kral Mswati bunu yapabiliyor.

Kral 3. Msawati, ülkesi Swaziland'ın adını "eSwatini Krallığı" olarak değiştirdi.

Kral, isim değişikliği duyurusunu Swaziland'ın bağımsızlığının 50. yılı için bir stadyumda yapılan törenlerde duyurdu.

Törenlerde aynı zamanda kralın 50. doğumgünü de kutlandı.

Yeni isim eSwatini "Swaziler'in yurdu" anlamına geliyor. İsim değişikliği beklenmiyordu, ancak King Mswati Swaziland'a yıllardır eSwatini diyor.

BM'de de 'eSwatini' demişti

Kral Msawati, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ve 2014'te ülkenin parlamentosunun açılış töreninde "eSwatini" ismini kullanmıştı.

Msawati, Swaziland adının karışıklık yarattığını söyledi ve "Nereye gitsek bize Switzerland (İsviçre'nin İngilizcesi) diyorlar" dedi.

BBC'nin Swaziland'daki muhabiri Nomsa Mazeko, değişikliğin kralın isim yerine ülkenin yavaşlayan ekonomisine odaklanması gerektiğini söyleyen bazılarını kızdırdığını söylüyor.

Swazilandlı liderler ise siyasi partilerin yasaklanması ve kadınlara ayrımcılık yapılması nedeniyle insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

İsim değişikliği hem ülkenin bağımsızlığı hem de kralın doğumgününün kutlandığı törende duyuruldu.

Swaziland

  • Afrika'nın son mutlak hükümdarlığı
  • Denize kıyısı olmayan ve ABD'nin New Jersey eyaletinden küçük bir ülke
  • Kral 3. Mswati'nin şu anda 15 eşi var, selefinin 125 eşi vardı
  • HIV/Aids'in oransal olarak en çok görüldüğü ülke

  • Erkeklerin ortalama yaşam süresi beklentisi 54, kadınların ise 60

82 yıl tahtta kalan Kral 2. Sobhuza'nın oğlu olan Kral Msawati'nin şu anda 15 eşi var. Babasının ise 125 eşi olmuştu.

Ngwenyama ya da "Aslan" olarak da bilinen kral çok sayıdaki eşleri ve geleneksel kıyafetleriyle tanınıyor.

Swaziland Kralı ülkesinin adını değiştirdi, 'eSwatini Krallığı' yaptı

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