'SXSW’ Austin’de Başladı

1987 yılından beri her sene Texas’ın Austin kentinde yapılan South by Southwest festivali bu sene de yaklasik 150 bin kişinin katılımıyla gerçeklesiyor.

İlk yıllarda bir müzik festivali olarak baslayan etkinliğe daha sonra film ve son olarak teknoloji birimleri eklendi.

Austin’i dünyaca ünlü bir şehir haline getiren festivalin ismi Alfred Hitchcock’un filmi North by Northwest’den esinlenerek verilmis.

Bu sene 136 film gosterimi, 2000’e yakın konferans ve binlerce müzisyenin katılacağı South by Southwest, ya da teknoloji fanatiklerinin bildiği adıyla SXSW, Cumartesi’den itibaren dünyanın dört yanından gelen konuklarını ağırlıyor. Festival 18 Mart’ta sona erecek.

Konferansın ünlü konukları arasında Tesla’nin yaratıcısı Elon Musk, Oscar ödüllü yönetmen Berry Jenkins, Melinda Gates, CNN’in ünlu muhabir ve sunucusu Cristian Amanpour yer alıyor.

Ünlü teknoloji markaları Google, Youtube, Mashable ve DC comics ile onlarca rakibi sehirdeki evleri birer üs haline getirip yeni tekonolojik gelismeleri izleyiciler ile tanıştırıyor.

SXSW’in bu sene en cok ilgi gören aktivitesi ise HBO’nun sevilen dizisi Westworld temali köyü. Sanşlı fanatikler eğer bilet bulabilirlerse Austin’in 15 dakika dışında kurulan Westworld koyunu ziyaret edebilecekler.