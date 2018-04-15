Sydney İçin ‘Acil Durum’ Uyarısı

Avustralya’nın Sydney kentinde orman yangınları hayatı olumsuz etkiliyor.

Sydney yakınlarındaki bölgeler için acil durum uyarısı yapıldı.

Sıcak hava yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yüzlerce itfaiye görevlisi Cumartesi günü başlayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnboll de itfaiye görevlilerinin çabalarını övdü ve doğal felaketle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İtfaiyecilerin önceliği kentin güneybatısındaki evleri kurtarmak.

Yetkililer yangınla ilgili henüz can kaybı olmadığını belirtti.