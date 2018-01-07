Sydney'de 79 yılın en sıcak gününde fotoğraf makineleri bozuldu: 47,3 derece

AllSport/Getty Images Sydney'de Avustralya ile İngiltere arasındaki kriket maçını izlemeye gelenler sıcaklık rekorunun kırıldığı günde güneş altında kaldı

Avustralya'nın Sydney kenti, 7 Ocak Pazar günü son 79 yılın en sıcak gününü yaşadı.

Termometrelerin 47,3 dereceyi gösterdiği kentte yangın alarmı verilirken kentte ateş yakmak yasaklandı.

Kentin sıcaklık rekoru 1939'da 47,8 derece ile kırılmıştı.

47,3 derecelik rekor, Meteoroloji Bürosu tarafından da teyit edildi.

Ülke çapında evsizler sıcaktan korunmaları için barınaklara götürülürken bazı evsizler hastanelik oldu. New South Wales bölgesinde 7 bin civarında ev sıcak hava nedeniyle elektriksiz kaldı.

İngiltere'nin kriket takımı da bu en sıcak günde Sydney Kriket Stadyumu'nda Avustralya ile dostluk maçına çıktı.

Getty Images Sydney'deki stadyumda bulunan sıcaklık göstergesi 57,5 dereceye ulaştı Kentte düzenlenen bir diğer spor etkinliği olan Sydney Uluslararası Tenis Turnuvası'nda ise saat 10:00'dan itibaren müsabakalar tatil edildi.

Fransız tenisçi Kristina Mladenovic, Avustralya'dan Ellen Perez'e karşı oynadığı maçı yarım bıraktığı için seyircilerden özür diledi.