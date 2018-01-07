Sydney'de 79 yılın en sıcak gününde fotoğraf makineleri bozuldu: 47,3 derece

AllSport/Getty Images Sydney'de Avustralya ile İngiltere arasındaki kriket maçını izlemeye gelenler sıcaklık rekorunun kırıldığı günde güneş altında kaldı
Avustralya'nın Sydney kenti, 7 Ocak Pazar günü son 79 yılın en sıcak gününü yaşadı.
Termometrelerin 47,3 dereceyi gösterdiği kentte yangın alarmı verilirken kentte ateş yakmak yasaklandı.
Kentin sıcaklık rekoru 1939'da 47,8 derece ile kırılmıştı.
47,3 derecelik rekor, Meteoroloji Bürosu tarafından da teyit edildi.
Ülke çapında evsizler sıcaktan korunmaları için barınaklara götürülürken bazı evsizler hastanelik oldu. New South Wales bölgesinde 7 bin civarında ev sıcak hava nedeniyle elektriksiz kaldı.
İngiltere'nin kriket takımı da bu en sıcak günde Sydney Kriket Stadyumu'nda Avustralya ile dostluk maçına çıktı.
Getty Images Sydney'deki stadyumda bulunan sıcaklık göstergesi 57,5 dereceye ulaştı Kentte düzenlenen bir diğer spor etkinliği olan Sydney Uluslararası Tenis Turnuvası'nda ise saat 10:00'dan itibaren müsabakalar tatil edildi.
Fransız tenisçi Kristina Mladenovic, Avustralya'dan Ellen Perez'e karşı oynadığı maçı yarım bıraktığı için seyircilerden özür diledi.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan Mladenovic, "Hava 43 dereceydi ama kortta herhalde 50 derece hissediliyordu. Hayranlarımdan özür dilerim, sanırım kariyerim boyunca yarıda bıraktığım ilk maç bu oldu" dedi.
EPA Sörfçü Brenton Fisher, Sydney'deki Tamarama Plajı'nda böyle serinledi Gazeteci Jamie Pandaram ise tenis kortundaki fotoğrafçıların kameralarının sıcaktan bozulduğunu yazdı.
https://twitter.com/JamiePandaram/status/949834082535419904
Sıcak dalgası güncellemesi: Dünya sıralamasında 11. sırada bulunan Kristina Mladenovic maçın ortasında sıcak nedeniyle maçtan çekildi. 3 fotoğrafçının kamerası sıcaktan ötürü kapandı. Kameralar 55 dereceye kadar çalışabiliyor.
Ülkenin Victoria ve Güney Avustralya bölgelerinde de aşırı sıcaktan kaynaklanan yangınlar çıktı.
Avustralya, yağışsız geçen kış nedeniyle Eylül 2017'de bir uyarı yayınlayarak Aralık-Şubat arasındaki yaz aylarında yangınların artabileceğini vurgulamıştı.
Avustralya'da Aralık 2016 - Şubat 2017 arasındaki son yaz sezonunda da 200 ayrı sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle kara ve deniz sıcaklıklarının değiştiğini, bunun da aşırı iklim olaylarına yol açabileceğini söylüyor.
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