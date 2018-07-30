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Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

30.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğine yönelik haberler Alman basınında geniş yankı buldu.

Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

Bild gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı yönündeki haberi Alman medyasında geniş yankı buldu. Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda Erdoğan'ın ziyaretinin propagandaya dönüştürülmesine izin verilmemesi gerektiği belirtiliyor:

"İnsan haklarını ayaklar altına alan otokrat lidere kırmızı halı mı serilecek? Yoksa onunla görüşmemek daha doğru mu olur? Hayır, bunların her ikisi de yapılmamalıdır. Zor gelse de, Başbakan Merkel yapıcı olmalı ve bu vesileyle zor konuları da açıkça dile getirmelidir. Ancak resmi karşılama ve davetlerden kaçınılmalıdır. Erdoğan'a Köln'deki gibi propaganda sahnesi hazırlanmamalıdır. Merkel, Almanya'daki Türkler arasında ayrılık yaratmasına izin vermeyeceklerini ona açıkça belli etmelidir. Türkiye'deki tutuklu Almanların akıbeti de dile getirilmelidir. Bunda geç bile kalınmıştır.”

Stuttgarter Zeitung gazetesinin yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

"Erdoğan ile konuşmayı kabul etmeyip diplomatik teamülleri hiçe saymak Almanya'nın devlet çıkarlarına hizmet eder mi? Etmez. Konuşmamak bir şey kazandırmaz. Hele, demokrasiyi ayaklar altına aldığı kuşku götürmeyen ancak NATO müttefikimiz olan ve birçok konuda anlaşmak zorunda olduğumuz bir ülkeyi temsil eden Erdoğan söz konusu ise. Erdoğan Almanya'ya gelmeli ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel onunla açık konuşmalıdır.”

Tagesspiegel gazetesi önemli konularda yakınlaşma sağlamanın ancak diyalogla başarılabileceğine dikkat çekiyor:

"Trump, Erdoğan'a nasıl muamele edilmemesi gerektiğinin örneğini veriyor. Şiddetli tehditler Erdoğan'ı hiç etkilemiyor. Erdoğan sadece somut konuya odaklı baskılara tepkisiz kalamıyor. 2017 yılında Alman vatandaşları tutuklandığında, Almanya seyahat uyarıları çıkartıp Hermes garantilerini sınırlandırmış, Türk turizmini ve ekonomisini olumsuz etkileyen bu önlemler Erdoğan'ı rota değişikliğine zorlamıştı. Erdoğan'ın ziyaretini iptal etmek ya da ona ders vermeye kalkışmak hata olur. Almanya'nın Türkiye ile olan sorunlarının açıkça dile getirilmesi gerekir. Ancak bunu yaparken onu yermek yerine çözüme odaklanılmalıdır. Kararlılık ve itidal her zaman netice verir.”

Leipziger Volkszeitung gazetesi yorumunda Türkiye'nin sadece Erdoğan'dan ibaret olmadığını hatırlatıyor:

"Türkiye, Avrupa ile Doğu arasındaki önemli bir bağlantıdır. Türkiye'nin güçlü lideri olmadan Suriye'de çözüm bulmak, doğudan gelen mülteci akınıyla baş etmek, NATO'nun güneydoğu kanadındaki sağlam duruşunu sağlamak güçtür. Unutmamak gerekir ki, Türkiye sadece Erdoğan değildir. Almanya hükümeti onu layıkıyla karşılamazsa, sadece onu değil, bütün Türkiye'yi aşağılamış olur. Uzun vadede bunun kimseye yarar sağlamayacağı açıktır.”

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erdoğan Almanya Bild ziyaret Stuttgarter zeitung

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANISIN. İster Almanya ister Hollanda isterse Fransa'ya bu sana karşı gösterilen olumsuz tavra rağmen gideceksen emin ol sana oy veren % 52 yi aşağılamakdan başka manası olamaz. Davet var mı? yok..Resmi nato falan toplantısı mı var? hayır. O zaman senin şahsında sana oy veren %52 yi de saygı duymayana ülkelere yapacağın ZİYARET bizlere yapılmış HAKARETTİR.
Resmen iç işlerine müdahale, Kırmızı halı sersen ne olur sermesen ne olur, Adam kazandı %53 oy alarak, Türk halkına sayğı duyacağına kendi çıkar ve emellerini ön plana çıkartan klasik ALMANYA,
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