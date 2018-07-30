Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

Bild gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı yönündeki haberi Alman medyasında geniş yankı buldu. Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda Erdoğan'ın ziyaretinin propagandaya dönüştürülmesine izin verilmemesi gerektiği belirtiliyor:

"İnsan haklarını ayaklar altına alan otokrat lidere kırmızı halı mı serilecek? Yoksa onunla görüşmemek daha doğru mu olur? Hayır, bunların her ikisi de yapılmamalıdır. Zor gelse de, Başbakan Merkel yapıcı olmalı ve bu vesileyle zor konuları da açıkça dile getirmelidir. Ancak resmi karşılama ve davetlerden kaçınılmalıdır. Erdoğan'a Köln'deki gibi propaganda sahnesi hazırlanmamalıdır. Merkel, Almanya'daki Türkler arasında ayrılık yaratmasına izin vermeyeceklerini ona açıkça belli etmelidir. Türkiye'deki tutuklu Almanların akıbeti de dile getirilmelidir. Bunda geç bile kalınmıştır.”

Stuttgarter Zeitung gazetesinin yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

"Erdoğan ile konuşmayı kabul etmeyip diplomatik teamülleri hiçe saymak Almanya'nın devlet çıkarlarına hizmet eder mi? Etmez. Konuşmamak bir şey kazandırmaz. Hele, demokrasiyi ayaklar altına aldığı kuşku götürmeyen ancak NATO müttefikimiz olan ve birçok konuda anlaşmak zorunda olduğumuz bir ülkeyi temsil eden Erdoğan söz konusu ise. Erdoğan Almanya'ya gelmeli ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel onunla açık konuşmalıdır.”