SZ: Esad yakında zaferini ilan edecek

Süddeutsche Zeitung ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırmasının Beşar Esad'ın savaşı kazanmasını önleyemeyeceğini yazıyor:

"Hava harekâtı kararlılık mesajı vermek için kararlaştırılmıştı ama kimyasal silah tesislerinin harabesinden siyasi çözüm fikri yükselmediği için çaresizlik sembolü olarak kaldı. Suriye'de yeniden zehirli gaz kullanılana ya da Esad rejimi bir zamanlar kültür düzeyi yüksek ülkesinin yıkıntıları üzerinde zaferini ilan edene kadar dünyanın gözleri pek yakında başka anlaşmazlıklara çevrilecek. Doğu Guta Esad karşıtlarının son sembolik kalesiydi. Muhalifler orada da yenildi. Ellerindeki son iki, üç bölgeden de sürülecekler ya da öldürülecekler. Esad muhtemelen bu yıl zaferini ilan edecek. Peki, ya ondan sonra?”

Die Welt gazetesinin yorumunda Batı’nın Rusya'ya yaklaşımında daha kararlı davranması gerektiği görüşünü savunuyor:

"Almanya Başbakanı haklı olarak harekâtın ‘gerekliliğinden' söz etti. Ama Angela Merkel'in de dediği gibi ‘ölçülü' bir tepki sayılamazdı. Son bombardımanla yetinildiği takdirde hava harekâtı sembolik bir eylem olmaktan ileriye gidemeyecektir. Beşar Esad'ın kasaplığı ve Rusya ile İran'ın desteği sayesinde iç savaşı kazandığını Batı çoktan kabul etti. Rusya ile ilişkileri gelince. Rusya ile askeri çatışmadan mutlaka sakınılmalıdır. Ancak ekonomik yaptırımlarla diplomatik ve sportif boykotların sunduğu imkânlar henüz tükenmemiştir. Avrupa her şeyden önce, elini kolunu bağlayan Rus doğalgazına olan bağımlılıktan kurtulmak için bir plan hazırlamalıdır.”