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SZ: Esad yakında zaferini ilan edecek

16.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

Şam rejiminin iç savaşta kimyasal kullandığı iddialarına üç Batılı ülkenin hava saldırısıyla karşılık vermesi Alman gazetelerinde yayımlanan yorumların başında geliyor.

SZ: Esad yakında zaferini ilan edecek

Süddeutsche Zeitung ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırmasının Beşar Esad'ın savaşı kazanmasını önleyemeyeceğini yazıyor:

"Hava harekâtı kararlılık mesajı vermek için kararlaştırılmıştı ama kimyasal silah tesislerinin harabesinden siyasi çözüm fikri yükselmediği için çaresizlik sembolü olarak kaldı. Suriye'de yeniden zehirli gaz kullanılana ya da Esad rejimi bir zamanlar kültür düzeyi yüksek ülkesinin yıkıntıları üzerinde zaferini ilan edene kadar dünyanın gözleri pek yakında başka anlaşmazlıklara çevrilecek. Doğu Guta Esad karşıtlarının son sembolik kalesiydi. Muhalifler orada da yenildi. Ellerindeki son iki, üç bölgeden de sürülecekler ya da öldürülecekler. Esad muhtemelen bu yıl zaferini ilan edecek. Peki, ya ondan sonra?”

Die Welt gazetesinin yorumunda Batı’nın Rusya'ya yaklaşımında daha kararlı davranması gerektiği görüşünü savunuyor:

"Almanya Başbakanı haklı olarak harekâtın ‘gerekliliğinden' söz etti. Ama Angela Merkel'in de dediği gibi ‘ölçülü' bir tepki sayılamazdı. Son bombardımanla yetinildiği takdirde hava harekâtı sembolik bir eylem olmaktan ileriye gidemeyecektir. Beşar Esad'ın kasaplığı ve Rusya ile İran'ın desteği sayesinde iç savaşı kazandığını Batı çoktan kabul etti. Rusya ile ilişkileri gelince. Rusya ile askeri çatışmadan mutlaka sakınılmalıdır. Ancak ekonomik yaptırımlarla diplomatik ve sportif boykotların sunduğu imkânlar henüz tükenmemiştir. Avrupa her şeyden önce, elini kolunu bağlayan Rus doğalgazına olan bağımlılıktan kurtulmak için bir plan hazırlamalıdır.”

Frankfurter Rundschau gazetesine göre, Suriye'nin Şam rejiminin istekleri doğrultusunda şekillendirileceği kesinlik kazanmaya başladı.

"Batı Suriye'de kazanılacak bir şey kalmadığını idrak etmeye başladı. Şam rejimi kazandı. Savaş sonrasının devlet düzenini de Şam dikte edecek. ABD ve Avrupa, Suriye trajedisini kısaltma ya da yönünü değiştirme vaktini çoktan geçirdi. Dolayısıyla Batı sadece ve sadece kimyasal silahlara odaklanıyor. Kimyasal barbarlık savaşın diğer boyutlarından ayrılıp cezalandırılıyor. Konvansiyonel silahlarla işlenen hunharlık ise her zaman olduğu gibi hiddet dolu kınamalarla ve çaresizlik içinde omuz silkelemelerle geçiştiriliyor.”

Berliner Morgenpost gazetesinin yorumunda, Şam'daki tesisleri hedef alan bombardımanın Beşar Esad'a yaradığı belirtiliyor:

"Bütün bu olanlar Beşar Esad'a puan kazandırdı. Harekâtın düşük çaplı tutulması Batının Şam'daki diktatörü kabullendiğini ve ona hareket serbestisi sağladığını gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu keşmekeşinden kurtulmak istiyor ve Şam'daki rejimin yıkılmasına ilgi duymuyor. İngiltere Başbakanı Theresa May de hafta sonunda Suriye'de rejim değişikliği peşinde olmadıklarını ve iç savaşa müdahale etmeyeceklerini duyurdu. Batı sadece kimyasal silah kullanılmasına alerjik tepki gösteriyor, diğer yöntemlerle sürdürülen barbarlığa ise sadece sözle karşılık vermeyi yeterli görüyor.”

AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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