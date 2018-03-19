Tablete alışan çocuklar okula başlayınca kalem tutamıyor mu?

Dijital çağ çocukların da alışkanlıklarını değiştiriyor. Biz zamanlar Legolarla oynayan okul öncesi çağdaki çocuklar artık iPad'lerle zaman geçiriyor. Bu tür elektronik cihazlar meşgul ebeveynler için bir kolaylık ve çocuklar için de çekici bir duyusal uyarım anlamına gelse de çocukların okula başladığında kalem tutabilmek için ihtiyaç duyduğu el kaslarının güçlenmesinin önüne geçiyor mu? İngiltere'de pediatrik terapist olarak çalışan Sally Payne, bu yönde kanıtlar gördüklerini söylüyor. Guardian'a konuşan Payne, "Okula başlayan çocuklara kalem verildiğinde artan sıklıkta, çocukların yeterli kas hareketi yetisi olmadığı için kalemi tutamadıklarını görüyoruz" diyor: "Kalemi tutabilmek ve hareket ettirebilmek için parmaklarınızdaki küçük kasları güçlü bir şekilde kontrol edebilmelisiniz. "Çocuklar bu yeteneklerini geliştirmek için çok sayıda pratiğe ihtiyaç duyar." Payne bu durumdan akıllı telefon ve tabletlerin çocukların hayatlarındaki yerinin artmasını sorumlu tutuyor: "Bir çocuğa iPad vermek, Lego, kağıt-makas veya ip atlama gibi faaliyetlere göre daha kolay."

Geçen yıl viral olan bir yaşındaki bir bebeğin bir dergi sayfasını tablet ekranı gibi kaydırmaya çalıştığı video, çocukların dijital bir dünyanın içine doğmaya başladığını gösteriyor. İngiltere İletişim Denetleme Ofisi'ne (Ofcom) göre İngiltere'deki evlerin yarısından fazlasında tablet, yüzde 76'sında da akıllı telefon bulunuyor. Kalemle yazmanın önemi üzerine kampanya yürüten Write Your Future'dan (Geleceğini Yaz) Dr. Jane Medwell, çocukların bir yandan evlerdeki elektronik aletler nedeniyle kalem kullanmadığını, diğer yandan da ailelerinden gördükleri alışkanlıkların da değiştiğini söylüyor: "Eskiden çocuklar ailelerinin kağıda alışveriş listelerini kağıda yazdığını görürdü, bugün telefona not aldığını görüyor. Bu yüzden çocukların gördüğü örnekler de değişiyor." Fakat Medwell'a göre tabletle daha fazla zaman geçirmenin ince motor becerilerini geliştirmeye engel olduğu henüz kanıtlanmış değil: "Şu an tablet kullanan çocukların kalem tutamadığını gösteren bir araştırma yok. Hatta evlerde daha az kalem olduğundan bile emin değiliz."