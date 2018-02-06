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Tacikistan yönetimi ülkedeki camilerin yarısını kapattı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 17:01 | Son Güncelleme

Tacikistan'daki yaklaşık 4 bin camiden 1938'inin, izin belgelerinin olmaması nedeniyle kapatıldığı açıklandı. Tacikistan hükümeti Din ve Gelenek İşleri Komitesi Başkanı Hüseyin Devletzade, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu camilerin çoğu gerekli belgeleri düzenlemeden inşa edildi ve faaliyetlerini sürdürdü. Kendilerine kayıt prosedüründen geçmeleri için zaman tanındı, ancak belirlenen sürelerde işlemleri tamamlamadılar ve bu nedenle kapatıldılar" dedi.

Tacikistan yönetimi ülkedeki camilerin yarısını kapattı

Devletzade, ayrıca çalışmak için gerekli belgelere sahip olmayan 35 imamın görevlerinden uzaklaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Yerel yönetimlerin vereceği kararlar doğrultusunda, kapatılan camilerin bir kısmının ihtiyacı olan ailelere konut olarak kullanmaları için teslim edileceği, diğer bir kısmının ise kültür evi, çay evi, sağlık merkezi ve kreş olarak kullanılacağı bildiriliyor.

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Tacikistan cami

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
CHP zihniyeti o ülkede hortlamış anlaşılan
Camilerde hep radikal teröristler yetişiyor....Bizim FETÖ cülerin hepisi camilerden çıkmazdı ülkemizi felakete sürüklediler .Ne oru ne adalet ne sağlık kaldı üstencelik bizi komşu ülkelerle düşman ettiler inşallah darısı bize...
bizdede DIB başkanı;artık gereksiz cami yapmayacağız demiş.ilginç...
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