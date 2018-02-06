Tacikistan yönetimi ülkedeki camilerin yarısını kapattı

Devletzade, ayrıca çalışmak için gerekli belgelere sahip olmayan 35 imamın görevlerinden uzaklaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Yerel yönetimlerin vereceği kararlar doğrultusunda, kapatılan camilerin bir kısmının ihtiyacı olan ailelere konut olarak kullanmaları için teslim edileceği, diğer bir kısmının ise kültür evi, çay evi, sağlık merkezi ve kreş olarak kullanılacağı bildiriliyor.