Tacikistan’da Yabancı Bisikletçilerin Ölümü Kaza mı Saldırı mı?

Tacikistan’da bir aracın bir grup yabancı bisikletçinin olduğu gruba dalması sonucu dört bisikletçi yaşamını yitirdi.
Bisikletçilerden ikisi Amerikalı, biri İsviçreli ve biri de Hollandalı.
Tacikistan İçişleri Bakanlığı, başkent Duşanbe’nin 100 km güneyinde meydana gelen olayın kasıtlı olabileceğini düşünüyor.
Olayda 3 bisikletçi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı şüphelilerin olaydan sonra düzenlenen operasyonda polise mukavemet gösterdiklerini açıkladı. Polis iki kişiyi operasyonda yakaladı. Üçüncü bir kişi de yakalanırken, olayda kullanıldığı sanılan araç da bulundu.
Yerel medyada çıkan haberlere göre şüpheliler bıçaklıydı ve aracın gruba çarpmasının ardından turistlere saldırdı.
Polis de olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun netleşmediğini kaydetti.
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