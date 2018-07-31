Tacikistan’daki Saldırının Sorumluluğunu IŞİD Üstlendi

Tacikistan’da haftasonunda Batılı turistleri hedef alan saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Saldırıda ABD ve Avrupa’dan 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü yaptığı açıklamada, başkent Duşanbe’nin güneyinde bir otomobilin yabancı bisikletçilerden oluşan gruba dalmasına işaret ederek, “askerlerinin Haçlı koalisyonunun vatandaşlarına saldırdığını” belirtti.
Saldırıda iki Amerikalı, bir İsviçreli ve bir Hollandalı yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından kaç şüphelinin öldürüldüğü ve kaçının tutuklandığı konusunda çelişkili haberler bulunuyor.
IŞİD saldırıya kaç militanının dahil olduğu konusunda ayrıntı vermedi.
Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimhoca, saldırıdan sağ kurtulan bisikletçilerden birinin vücudunda bıçak yaraları olduğunu söyledi. Bakan, saldırganların silah ve bıçaklı olduğunu da kaydetti.
--------
İlgili haberler
Tacikistan’da Yabancı Bisikletçilerin Ölümü Kaza mı Saldırı mı?
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!
Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir
Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum