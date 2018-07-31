Tacikistan’daki Saldırının Sorumluluğunu IŞİD Üstlendi

Tacikistan’da haftasonunda Batılı turistleri hedef alan saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Saldırıda ABD ve Avrupa’dan 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü yaptığı açıklamada, başkent Duşanbe’nin güneyinde bir otomobilin yabancı bisikletçilerden oluşan gruba dalmasına işaret ederek, “askerlerinin Haçlı koalisyonunun vatandaşlarına saldırdığını” belirtti.

Saldırıda iki Amerikalı, bir İsviçreli ve bir Hollandalı yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından kaç şüphelinin öldürüldüğü ve kaçının tutuklandığı konusunda çelişkili haberler bulunuyor.

IŞİD saldırıya kaç militanının dahil olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimhoca, saldırıdan sağ kurtulan bisikletçilerden birinin vücudunda bıçak yaraları olduğunu söyledi. Bakan, saldırganların silah ve bıçaklı olduğunu da kaydetti.

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