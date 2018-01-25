HABER

Taciz ettiği 150'den fazla sporcuyla mahkemede yüzleşti

25.01.2018 10:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Olimpik Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, 150'yi aşkın genç sporcuya cinsel tacizde bulunmaktan 175 yıla kadar varan hapis cezasına çarptırıldı.

Nassar, duruşmada taciz mağduru kadınlarla yüzleştirildi.ABD'de 150'den fazla sporcuyu taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan Olimpik Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar hakkındaki mahkeme kararı belli oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde gerçekleştirilen duruşmada hâkim Rosemarie Aquilina kararı açıklarken Nassar'a, "Şimdi senin ölüm fermanını imzaladım" diyerek eski doktora genç kadın atletlere tıbbi tedavi bahanesiyle cinsel tacizde bulunmaktan 175 yıla kadar varan hapis cezası verdi.

Duruşma süresince 150'den fazla taciz kurbanı kadın ve genç kadın Nassar'ın kendilerine nasıl cinzel tacizde bulunduğunu anlatmak için kürsüye çıktı ve 54 yaşındaki doktor ile yüzleşti.

Hâkim Aquilina, Nassar'ın davranışlarını "kesin, hesaplanmış, manipülatif, sapkın, aşağılık" olarak tanımladı ve "Seni cezaya çarptırmak benim için bir onur ve ayrıcalıktır. Sen bir daha cezaevi dışında yürümeyi hak etmiyorsun" dedi. Duruşma salonunda bulunanlar verilen cezayı alkışlarken, Nassar'ın kurbanları ve savcılar 16 aydır devam eden davanın sonuca varmasından memnuniyet duydular.

Nassar, dört Olimpiyat oyununda ABD Jimnastik Takımı'nın doktoru olarak görev yapmıştı.

DWAP,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.