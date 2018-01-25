Taciz ettiği 150'den fazla sporcuyla mahkemede yüzleşti

Nassar, duruşmada taciz mağduru kadınlarla yüzleştirildi.ABD'de 150'den fazla sporcuyu taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan Olimpik Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar hakkındaki mahkeme kararı belli oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde gerçekleştirilen duruşmada hâkim Rosemarie Aquilina kararı açıklarken Nassar'a, "Şimdi senin ölüm fermanını imzaladım" diyerek eski doktora genç kadın atletlere tıbbi tedavi bahanesiyle cinsel tacizde bulunmaktan 175 yıla kadar varan hapis cezası verdi.

Duruşma süresince 150'den fazla taciz kurbanı kadın ve genç kadın Nassar'ın kendilerine nasıl cinzel tacizde bulunduğunu anlatmak için kürsüye çıktı ve 54 yaşındaki doktor ile yüzleşti.

Hâkim Aquilina, Nassar'ın davranışlarını "kesin, hesaplanmış, manipülatif, sapkın, aşağılık" olarak tanımladı ve "Seni cezaya çarptırmak benim için bir onur ve ayrıcalıktır. Sen bir daha cezaevi dışında yürümeyi hak etmiyorsun" dedi. Duruşma salonunda bulunanlar verilen cezayı alkışlarken, Nassar'ın kurbanları ve savcılar 16 aydır devam eden davanın sonuca varmasından memnuniyet duydular.

Nassar, dört Olimpiyat oyununda ABD Jimnastik Takımı'nın doktoru olarak görev yapmıştı.

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