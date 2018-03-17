Taciz İddiaları Oscar Ödüllerini Dağıtan Akademi'ye Sıçradı

Oscar Ödülleri’ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin başkanı John Bailey hakkında cinsel taciz suçlamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

14 Mart’ta Bailey ile ilgili üç ayrı şikayet aldığı öğrenilen Akademi, bir açıklama yayımlayarak, tüm tarafları korumak adına şikayetleri gizlilik içinde ele aldıklarını duyurdu. Akademi, tam bir değerlendirme yapılana kadar başka açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Geçen ağustos ayında başkanlığa seçilen 75 yaşındaki Bailey, "The Big Chill" ve "Groundhog Day" gibi önemli filmlere imza atmış, deneyimli bir görüntü yönetmeni.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, geçen Aralık ayında tüm mensupları için mesleki ahlak kuralları koymuştu.

Ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın kadın oyunculara yönelik cinsel saldırılarının kamuoyuna yansıması, Hollywood’u ve Akademi’yi derinden sarsmıştı. Akademi, Weinstein’i kuruldan ihraç etmişti.