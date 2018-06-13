Taciz iddiaları ünlü modacıyı işinden etti

Paul Marciano'yu sarkıntılıkla suçlayanlar arasında ünlü model Kate Upton da var.Amerikan moda markası Guess'in kurucularından ve şirketin yöneticisi Paul Marciano cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Şirketin konuyla ilgili açıklamasında, ‘Marciano'nun fotomodel ve fotoğrafçılarla iletişimde "iyi muhakeme becerisi" gösteremediği ve bu yüzden de "uygunsuz davrandığı suçlamalarına davetiye çıkardığı" belirtildi.

Guess şirketi, yönetim kurulundan ayrılan Marciano'nun yeni yönetime yardımcı olmak için önümüzdeki Ocak ayının sonuna kadar başka bir görev üstleneceğini duyurdu. Şirketin denetleme kurulu oy birliğiyle Paul Marciano'nun görevden alınmasını talep etmişti.

Şirket dışından müfettişlerin "uygunsuz yorum ve mesajlar gönderdiği ve istenmediği halde el ve öpücüklerle fotomodellere sarkıntılık yaptığı" şeklinde Marciano'ya yöneltilen suçlamaları incelediğine ve inceleme sırasında 40 kişinin görüşüne başvurulduğu ve 1,5 milyon sayfalık dokümanın incelendiğine şirket açıklamasında yer verildi. Şirketin davasız anlaşma sağlanan şikâyetçi beş kadına toplam 500 bin dolarlık ödeme yaptığı açıklandı.