Taciz skandalı Fransız kadınlarını böldü

Son Güncelleme 9 saat önce 10.01.2018 15:51 |9 saat önce

Fransa'da bir grup kadın, Hollywood'daki taciz skandalına tepkilerin erkeklere karşı nefrete dönüştüğünü savundu.

Ünlü aktris Catherine Deneuve'un da imzası bulunan bildiriye feministler karşı çıktı.Aktris Catherine Deneuve öncülüğünde bir grup kadın, ABD’deki Harvey Weinstein krizi sonrası erkeklere karşı başlatıldığını söyledikleri “nefret kampanyasını” protesto amacıyla Le Monde gazetesinde yankı uyandıran bir makale yayımladı. Deneuve ile birlikte tanınmış 100 kadın sanatçı ve aydın tarafından kalame alınan bildiride, “Tecavüz bir suçtur, ancak bir kadını ısrarla veya sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak kabahat olamaz, çapkınlık da maço bir sataşkanlık değildir” ifadelerine yer verildi. Weinstein krizi sonrası kadınlara yönelik cinsel şiddetin açığa vurulması konusunda “meşru bir bilinçlenme” olduğuna vurgu yapılan makalede, bu bilinçlenmenin “gerekli” olduğu ancak açığa vurulurken “ters etki yapmaya başladığı” ve “Kadınları, Ortaçağ’da cadılar döneminde olduğu gibi, erkeği kadından üstün gören şeytanların etkisi altındaki küçük zavallı şeyler, ebedi kurbanlar statüsüne soktuğu” ileri sürüldü. Erkeklere karşı “cadı avı” başlatıldığı mesajı verildi.

Makalede, sosyal medya üzerinden yürütülen ihbarlar yargısız infaza benzetildi. Bu ihbarlar yüzünden “yaptığı sadece birinin dizine dokunmak veya bir öpücük almak olan erkeklerin işlerinden olduğu ve istifaya zorlandığı” belirtildi. Weinstein krizi sonrası feministler tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan ihbar kampanyalarının “aslında cinsel özgürlük düşmanları, aşırı dinciler, gericiler ve kadınları daima korunması gereken yaratık gibi görenlerin çıkarlarına hizmet ettiği” görüşü dile getirildi. İmzacılar, “Kadınlar olarak güç istismarının açığa vurulmasının ötesine geçerek cinsellik ve erkeklerden nefrete dönüşen bu tür bir feminizm içinde kendimizi görmüyoruz” ifadelerini de kullandı. Feministlerden sert tepki Bildiriye Fransa'daki feministlerden sert tepki geldi. Feminist dernekler tarafından bu sabah yapılan açıklamada, makaleyi yayımlayan kadınlar “şiddet ile saygı ve zevk üzerine kurulu baştan çıkarmayı karıştırmakla” suçlandı. Bu kadınların "Medyadaki görünürlüklerini kullanarak cinsel şiddeti bayağılaştırdıkları” görüşü savunuldu.